"Всегда поддерживала мирные усилия": Венгрия заявила о готовности принять мирный саммит

16 февраля глава МИД Венгрии Сийярто встретился государственным секретарем США Рубио. Среди прочего они обсуждали и Украину.

После Сийярто опубликовал сообщение на своей странице в X.

Что заявил Сийярто?

Венгерский министр заявил, что обсудил с американской стороной "перспективы мира в Украине".

Венгрия – единственная страна в Европе, которая с самого начала поддерживала мирные усилия Дональда Трампа. Мы не поставляли оружие, держали дипломатические каналы открытыми,

– написал Сийярто.

Поэтому учитывая это Венгрия, известная своей пророссийской позицией, решила, что готова провести "мирный саммит".

Последние громкие заявления Венгрии