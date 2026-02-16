"Всегда поддерживала мирные усилия": Венгрия заявила о готовности принять мирный саммит
- Сийярто заявил, что Венгрия готова принять мирный саммит по Украине.
- Венгрия якобы с самого начала "поддерживала мирные усилия Дональда Трампа".
16 февраля глава МИД Венгрии Сийярто встретился государственным секретарем США Рубио. Среди прочего они обсуждали и Украину.
После Сийярто опубликовал сообщение на своей странице в X.
Что заявил Сийярто?
Венгерский министр заявил, что обсудил с американской стороной "перспективы мира в Украине".
Венгрия – единственная страна в Европе, которая с самого начала поддерживала мирные усилия Дональда Трампа. Мы не поставляли оружие, держали дипломатические каналы открытыми,
– написал Сийярто.
Поэтому учитывая это Венгрия, известная своей пророссийской позицией, решила, что готова провести "мирный саммит".
Последние громкие заявления Венгрии
Премьер Орбан пожаловался Рубио на Украину за "вмешательство в избирательный процесс в Венгрии". Также тот заявил, что Украина якобы "финансирует" его политических соперников.
-
Также недавно Орбан призвал страны не оказывать финансовую помощь Украине, объяснив, что война вредит бизнесу. Тогда же венгерский премьер назвал канцлера Германии Мерца "слабым", не произнеся при этом его имени публично.