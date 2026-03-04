Любой новый лидер Ирана станет мишенью для ликвидации, – министр обороны Израиля

В Иране избрали нового верховного лидера Монжтаба Хаменеи, второго сына Али Хаменеи. Однако в Израиле заявили, что любой лидер режима, который угрожает стране и региону, будет мишенью для ликвидации.

Вечером 3 марта избрали нового верховного лидера Ирана, об этом написали СМИ. Им стал второй сын Али Хаменеи – Монжтаба Хаменеи. Однако министр обороны Израиля Исраэль Кац ответил на это заявление.

Читайте также После устранения Хаменеи: вероятна ли ликвидация Путина и как события в Иране пошатнули его безопасность

Что сказали в Израиле о новом верховном лидере Ирана?

Реакция Израиля и США на изменения в Иране подчеркивает напряженность в регионе и высокие риски для международной безопасности.

Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом для продолжения реализации плана уничтожения Израиля, угроз США, свободному миру и странам региона, а также угнетение иранского народа, будет однозначной мишенью для ликвидации,

– написал Кац.

Он отметил, что им не имеет значения, как будут звать нового лидера и где он будет прятаться. Они все равно будут продолжать действовать с полной силой. По словам министра, это делается, чтобы уничтожить "возможности режима и создать условия для иранского народа, чтобы он мог его свергнуть и заменить.

Что нового известно о конфликте между США и Ираном?