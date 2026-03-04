Будь-який новий лідер Ірану стане мішенню для ліквідації, – міністр оборони Ізраїлю
- Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що будь-який лідер іранського режиму, який загрожує Ізраїлю та регіону, буде мішенню для ліквідації.
В Ірані обрали нового верховного лідера – Монжтабу Хаменеї, другого сина Алі Хаменеї. Однак в Ізраїлі заявили, що будь-який лідер режиму, який загрожує країні та регіону, буде мішенню для ліквідації.
Ввечері 3 березня обрали нового верховного лідера Ірану, про це написали ЗМІ. Ним став другий син Алі Хаменеї – Монжтаба Хаменеї. Однак міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац відповів на цю заяву.
Що сказали в Ізраїлі про нового верховного лідера Ірану?
Реакція Ізраїлю та США на зміни в Ірані підкреслює напруженість у регіоні та високі ризики для міжнародної безпеки.
Будь-який лідер, призначений іранським терористичним режимом для продовження реалізації плану знищення Ізраїлю, погроз США, вільному світу та країнам регіону, а також пригнічення іранського народу, буде однозначною мішенню для ліквідації,
– написав Кац.
Він наголосив, що їм немає значення, як зватимуть нового лідера і де він ховатиметься. Вони всеодно продовжуватимуть діяти з повною силою. За словами міністра, це робиться, щоб знищити "можливості режиму і створити умови для іранського народу, щоб він міг його повалити і замінити.
Що нового відомо про конфлікт між США та Іраном?
- У середу, 4 березня, Іран запустив балістичну ракету в напрямку Туреччини, яка пролітала над територією Іраку та Сирії. Сили ППО НАТО у Східному Середземномор'ї успішно знищили ракету, а уламки впали в районі турецької провінції Хатай.
- Також, 4 березня, поблизу узбережжя Шрі-Ланки підводний човен атакував іранський військовий корабель IRIS Dena, що призвело до його затоплення. Внаслідок інциденту щонайменше 101 член екіпажу зник безвісти, ще 78 осіб отримали поранення, 32 з них госпіталізовані, а загальна чисельність моряків на борту становила 180 осіб.
- Ізраїль завдав точного удару по підземному комплексу на околиці Тегерана, де, за даними ЦАХАЛ, іранські вчені працювали над технологіями ядерної зброї. Удар став результатом тривалого відстеження переміщень фахівців і дозволив знищити об’єкт без втрат серед цивільного населення.