Весь Иран может быть уничтожен за одну ночь –и эта ночь может наступить уже завтра, –Трамп
Дональд Трамп заметил, что американские силы могут уничтожить весь Иран за одну ночь. Он добавил, что это может произойти вечером 7 апреля.
Заявление лидера США передает Clash Report.
Смотрите также Хотят соглашение на собственных условиях: Иран отклонил предложение США о прекращении огня
Какие новые угрозы озвучил Трамп?
В своем обращении 6 апреля президент США не обошел тему войны в Иране. Он заявил, что американские силы смогут уничтожить Иран за одни сутки.
По его словам, эта ночь может состояться уже завтра, 7 апреля.
Напомним, что именно 7 апреля в 20:00 истекает дедлайн заключения мирного соглашения с Ираном, установленный Трампом. В случае отказа Ирана заключить мир и разблокировать Ормузский пролив американский лидер обещал устроить "ад" и обстрелять всю критическую инфраструктуру Ирана.
В каком психическом состоянии сейчас Трамп?
После агрессивных, эмоциональных и жестких угроз в адрес Ирана американские политики, в частности Марджори Тейлор Грин, Чак Шумер, Берни Сандерс, Крис Мерфи и Тим Кейн, выразили обеспокоенность.
Союзница Трампа Марджори Тейлор Грин заявила, что все в администрации Трампа должны "молить Бога о прощении" и вмешаться в "безумие президента". Демократы говорят, что риторика Трампа похожа на "неадекватного сумасшедшего", тогда как независимый сенатор Сандерс назвал заявления Трампа "бредом опасной и психически нестабильной личности" и призвал завершить войну на Ближнем Востоке.