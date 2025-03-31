В России стартует весенний призыв: по приказу Путина в армию заберут 160 тысяч человек
- Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в российскую армию с 1 апреля по 15 июля 2025 года.
- 160 тысяч призывников обещают не направлять в пункты дислокации подразделений оккупационных вооруженных сил в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областях.
В понедельник, 31 марта, Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в российскую армию с 1 апреля по 15 июля 2025 года. К прохождению военной службы планируют привлечь 160 тысяч человек от 18 до 30 лет.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Оповещение будут осуществлять бумажными и электронными повестками.
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Какие особенности призыва
В России обещают – призывников якобы не будут направлять в пункты дислокации подразделений вооруженных сил в так называемых "ДНР", "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областях Украины.
Будущая призывная кампания никак не связана с проведением "специальной военной операции" в Украине,
– убеждают в минобороны государства-агрессора.
Также россиянам предлагают самостоятельно подать резюме для службы в научной роте.
Напомним, по данным российских СМИ, в 2024 году во время весеннего призыва забрали 150 тысяч человек, в 2023 году – 147 тысяч, а в 2022 году – 134,5 тысячи. Рост количества призывников связан с указами диктатора о поэтапном увеличении численности российской армии.