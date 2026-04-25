Орбан отказался от мандата в парламенте и рассказал о своих планах на будущее

Виктор Орбан объявил, что отказывается от своего парламентского мандата. Однако, он заявил о готовности остаться во главе партии "Фидес", если получит поддержку съезда.

Об этом Орбан сказал в видео, опубликованном на своей фейсбук-странице.

Что сказал Орбан о своем политическом будущем?

Виктор Орбан заявил, что складывает свой депутатский мандат, полученный как лидер избирательного списка коалиции "Фидес – Христианские демократы".

По словам Орбана, он необходим не для парламентской работы, а для реорганизации политического движения, поэтому мандат возвращается в партию. Он также отметил, что парламентская фракция "Фидес" будет обновлена, а ее новым руководителем станет Гергей Гуляш.

В то же время политик заявил, что не исключает продолжения руководства партией "Фидес". Окончательное решение, по его словам, примет партийный съезд в июне, который должен определить состав руководства и будущую политическую стратегию.

Орбан подчеркнул, что в течение почти четырех десятилетий возглавляет политическое сообщество, которое, по его словам, сохраняло единство даже в периоды избирательных поражений и кризисов. Он добавил, что именно это единство, по его мнению, является ключевым для политической стабильности Венгрии в будущем.

Обратите внимание! Политолог Игорь Рейтерович отметил для 24 Канала, что Виктор Орбан не стал отрицать свое поражение на парламентских выборах в Венгрии, потому что у него есть собственный план. Орбан не прибег к противоречивым шагам из-за большого разрыва в голосах и имея собственный расчет на будущее.

Как победитель выборов Мадяр планирует менять Венгрию?

Будущее правительство Венгрии во главе с Петером Мадяр планирует снизить налог на доходы для венгров с минимальной зарплатой до 9% и улучшить отношения с банками. Партия Тиса стремится сделать экономическую политику более предсказуемой, снизить инфляцию и создать стабильную среду для развития финансовой системы.

Кроме того, Мадяр планирует перемены также для политического руководства. Он призвал "марионеток" Виктора Орбана добровольно уйти в отставку до 31 мая 2026 года. Среди должностных лиц, отставку которых требует новое правительство, президент Венгрии, председатель Курии и другие лица.

Следует отметить, что Зеленский поздравил Мадяра с победой на выборах в Венгрии и выразил готовность выстраивать новый формат отношений между странами. Президент Украины подчеркнул, что будущие отношения должны строиться на прагматизме и взаимном уважении, защищая интересы каждой из сторон.