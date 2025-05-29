Орбан в очередной раз выступил против Украины в ЕС, потому что она "мешает сохранению мира в Европе"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против членства Украины в Европейском Союзе, обосновывая это желанием сохранить мир в Европе.

Украина же, по его мнению, мешает этому. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Index.

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Как объясняет свою позицию Орбан

На Конференции консервативных политических действий (CPAC) Венгрия – 2025 Виктор Орбан заявил, что для Европы якобы есть два плана и один из них – либеральный. Он считает самой большой проблемой Брюсселя провоенную позицию.

Ключом к либеральному плану является Украина. Ускоренное членство в ЕС – это удобный повод для реорганизации Европы в военное время. Либеральный план ведет к разорванной войной, централизованной, долговой Европе, где нет свободы, но есть послушание,

– заявил он.

Зато венгерский премьер изложил собственный план для Европы, который называется "Патриот" и состоит из четырех пунктов. Один из главных пунктов плана Виктора Орбана предусматривает запрет вступления Украины в Евросоюз.

В его плане указаны следующие пункты:

"Мы хотим мира, нам не нужен восточный фронт, нам также не нужно членство Украины в ЕС".

"Мы хотим суверенитета, мы не хотим общих налогов, мы не хотим общих заимствований, мы не хотим общего экономического управления, мы не хотим, чтобы наши деньги отправлялись на войну третьей страны".

"Мы должны защищать свободу, мы должны вернуть людям свободу политики, мысли и взглядов".

"Мы хотим вернуть Европу без мигрантов. Мы хотим христианской культуры, школ, основанных на национальных принципах, улиц и районов без страха. Мы хотим гордиться нашими народами".

К слову, на днях министр по вопросам ЕС Венгрии Януш Бока заявил, что Будапешт собирается продолжать блокировать открытие переговорных кластеров в переговорах о вступлении Украины на фоне напряженных отношений.