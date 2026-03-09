Трамп срочно отправил Уиткоффа и Кушнера в Израиль: чем возмущена Америка

Несмотря на то, что США и Израиль едва ли не самые большие союзники, во время войны в Иране проявились первые разногласия. В Америке недовольны действиями Тель-Авива.

На Ближний Восток поедут спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Детали передает The Times of Israel.

Почему посланцы США срочно едут на Ближний Восток?

Как оказалось, Америке не нравятся удары по нефтяной инфраструктуре Ирана.

Высокопоставленный чиновник американской службы безопасности сообщил Channel 12, что Израиль заранее уведомил Вашингтон о планах атаковать нефтяную инфраструктуру, но не указал, что удары будут настолько масштабными,

– пишут СМИ.

Теперь между союзниками серьезные разногласия, ведь США "ожидали преимущественно символического удара и были удивлены масштабами операции".

Удары обсуждали преимущественно на военном уровне, без четкого политического послания между правительствами.

В США обеспокоены тем, что атаки на инфраструктуру могут иметь обратный эффект. То есть только укрепить иранский режим и настраивать общественное мнение против Израиля и США. Ведь такая инфраструктура также поставляет топливо гражданскому населению Тегерана.

"Мы не считаем, что это была хорошая идея", – высказался американский чиновник.

В Тель-Авиве неофициально говорят: хотели послать Тегерану сигнал прекратить атаки на гражданские объекты в Израиле.

Но 8 марта министр энергетики США Крис Райт заявил, что США не будут атаковать иранскую энергетическую инфраструктуру.

Обратите внимание! Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм написал в соцсети Х, что следует быть осторожным в выборе целей – намекая на действия Израиля. Мол, нефтяная экономика Ирана станет основой новой власти, которую выберет иранский народ.

Что известно об ударах по топливной инфраструктуре Ирана?

7 марта Израиль ударил по городам Кухак, Шахран и Кередж в Иране. Это были фактически первые атаки на гражданскую инфраструктуру. Также была атака на НПЗ Шаран.

В Иране заявили, что повреждены четыре нефтехранилища и центр перегрузки нефтепродуктов в Тегеране и Альборзе (Alborz). Есть даже погибшие.

А над Тегераном шел дождь с каплями нефти. Иранский Красный Полумесяц предупредил о большой опасности для экологии.

Что говорят в США об Иране и нефти?