Для чего Виткофф летит к Путину после слива "мирного плана"
- Стив Уиткофф может посетить Москву для встречи с Путиным.
- Кремль надеется, что Уиткофф, который некритично воспринимает российскую пропаганду, усилит ее, подчеркивая "успехи" России на фронте.
Путин через Стива Уиткоффа будет пытаться давить на Трампа, чтобы тот заставил Украину капитулировать. Ведь Кремль получил для себя очень выгодного и удобного посредника.
Политолог Олег Лесной объяснил 24 Каналу, что Уиткофф не только некритично воспринимает российскую пропаганду, но и усиливает эти "страшилки", когда рассказывает их американскому президенту.
Смотрите также: Кремль готовит отказ: ISW предупреждает о срыве любых мирных планов
Что Путин будет пытаться донести через Виткоффа?
Обратите внимание! Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что специальный представитель президента США Уиткофф может посетить Москву уже на следующей неделе для встречи с российским лидером Путиным.
"Путин не собирается его слушать, а наоборот будет продвигать собственные идеи, подкрепляя их историческими манипуляциями и другими нарративами. Уиткофф будет тем, кто передаст сообщение от Путина – это точно", – сказал Лесной.
Российский президент надеялся, что санкции США против "Лукойла" и "Роснефти" не заработают, но они уже действуют, и отменить их Трамп в ближайшее время не сможет.
"Путин будет демонстрировать свои "успехи" на фронте и настаивать, что Украина не имеет ресурсов для сопротивления. Главный аргумент – угроза гуманитарного кризиса из-за уничтожения энергосистемы", – объяснил Лесной.
Кремль выстраивает простую линию: чтобы избежать "катастрофы", США должны принудить Украину к уступкам.
Способен ли Виткофф критически оценить кремлевскую пропаганду?
Пропаганда России за рубежом подает информацию так, как ей выгодно, используя соцсети и влиятельных людей. Поэтому в иностранных медиа часто изображают Украину как государство, еле держится под давлением РФ.
Россия сгенерирует нужный "фактаж" и передаст через Виткоффа, который, вероятнее всего, не будет воспринимать сообщения критически.
Как показывают последние сливы и его действия, он скорее работает по принципу "эхо", которое только усиливает звук. Услышит российскую страшилку – и, пока доедет, еще ее усилит, а потом уже на нормальном английском перескажет Трампу. И сделает это без посредников. В этом и заключается опасность,
– объяснил Лесной.
Что еще известно о посредничестве Уиткоффа между США и Россией?
- Скандал вокруг Уиткоффа разгорелся из-за его пророссийских переговоров с Юрием Ушаковым, которые могут поставить под угрозу мирный процесс в Украине.
- Американские политики, в частности республиканцы, осуждают его за неофициальные договоренности с Россией, а демократы называют его "настоящим предателем".
- Утечка разговоров Виткоффа с Ушаковым могла выгодно повлиять на США, Россию и Украину, хотя прямые доказательства отсутствуют. Медиа предполагают, что Уиткофф мог быть причастен к утечке.