Для чого Віткофф летить до Путіна після зливу "мирного плану"

Путін через Стіва Віткоффа намагатиметься тиснути на Трампа, щоб той змусив Україну до капітуляції. Адже отримав для себе дуже вигідного та зручного посередника.

Політолог Олег Лісний пояснив 24 Каналу, що Віткофф не лише некритично сприймає російську пропаганду, а й посилює ці "страшилки", коли переповідає їх американському президенту.

Що Путін намагатиметься донести через Віткоффа?

Зверніть увагу! Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що спеціальний представник президента США Віткофф може відвідати Москву вже наступного тижня для зустрічі з російським лідером Путіним.

"Путін не збирається його слухати, а навпаки просуватиме власні ідеї, підкріплюючи їх історичними маніпуляціями та іншими наративами. Віткофф буде тим, хто передасть повідомлення від Путіна – це точно", – сказав Лісний.

Російський президент сподівався, що санкції США проти "Лукойлу" та "Роснефті" не запрацюють, але вони вже діють, і скасувати їх Трамп найближчим часом не зможе.

"Путін демонструватиме свої "успіхи" на фронті й наполягатиме, що Україна не має ресурсів для опору. Головний аргумент – загроза гуманітарної кризи через знищення енергосистеми", – пояснив Лісний.

Кремль вибудовує просту лінію: щоб уникнути "катастрофи", США мають примусити Україну до поступок.

Чи здатний Віткофф критично оцінити кремлівську пропаганду?

Пропаганда Росії за кордоном подає інформацію так, як їй вигідно, використовуючи соцмережі та впливових людей. Через це в іноземних медіа часто зображують Україну як державу, що ледве тримається під тиском РФ.

Росія згенерує потрібний "фактаж" і передасть через Віткоффа, який, найімовірніше, не сприйматиме повідомлення критично.

Як показують останні зливи та його дії, він радше працює за принципом "ехо", яке тільки посилює звук. Почує російську страшилку – і, поки доїде, ще її підсилить, а потім уже нормальною англійською переповість Трампу. І зробить це без посередників. У цьому й полягає небезпека,

– пояснив Лісний.

Що ще відомо про посередництво Віткоффа між США та Росією?