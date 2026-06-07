Депутат Европарламента ездила к Путину на форум, где восхваляла диктатора

Пророссийский ультраправый депутат Европарламента Диана Шошоаке посетила Петербургский международный экономический форум. Там она обратилась к российскому диктатору с пропагандистскими заявлениями.

Она заявила, что выступает от имени румын, однако МИД страны опроверг манипулятивные утверждения. Об этом пишет Digi24.

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Что сказала пророссийский депутат Путину?

Ультраправая пророссийская депутат Диана Шошоаке встретилась с Путиным на ПМЭФ, который проходил в 17 километрах от Петербургского нефтяного терминала, пораженного Силами обороны Украины. На встрече с военным преступником депутат заявляла, якобы румынский народ не ненавидит российского диктатора, а желает с ним мира.

Политик похвасталась тем, что не позволила Владимиру Зеленскому выступить с речью в парламенте Бухареста. Также она распространяла российские нарративы о том, что Запад устал от помощи Украине.

Шошоаке рассказала, что в Румынии, по ее мнению, нет президента. Она также назвала российскую экономику, которая находится в сложных условиях, одной из лучших в мире.

В ответ Путин заявил, что не хочет комментировать внутреннюю политическую ситуацию в Румынии. Также диктатор спекулировал на православной религии румын.

Также, во время посещения форума, Шошоаке размещала в социальных сетях фото с пресс-секретарем МИД России Марией Захаровой, российским олигархом-беглецом Иланом Шором и Мариной Таубер, бывшим молдавским политиком, которая находится под международным расследованием.

Обратите внимание! Диана Шошоаке известна своими пророссийскими взглядами и скандальными заявлениями. Депутат неоднократно ставила под сомнение суверенитет и международно признанные границы Украины. Она высказывала позицию, что части территорий Украины принадлежали ранее Румынии и обосновывала их возвращение. В 2023 году она подала законопроект о денонсации Договора о добрососедстве между Румынией и Украиной (1997 год), с целью аннексии упомянутых территорий. В марте 2025 года СБУ запретила ей въезд в Украину из-за письма к Путину, в котором она высказывала территориальные претензии к Украине.

Как отреагировали в Румынии?

В Бухаресте прокомментировали пропагандистские и манипулятивные нарративы, озвученные пропутинским политиком.

Ни одна европейская страна не участвовала в пророссийском фестивале в Санкт-Петербурге. ЕС и его государства-члены представляют ценности, несовместимые с экономической олигархией и захватом государства или с режимами, ведущих незаконные захватнические войны против суверенных соседей,

– заявил представитель МИД Румынии.

Также Министерство иностранных дел заявило, что появление отдельных европейских граждан рядом с российскими чиновниками и бизнесменами, которые находятся под санкциями ЕС, не легитимизирует последних, а лишь дискредитирует самих участников.

Одиночество агрессора не может спрятаться с гостями, которые вообще не говорят во имя своей страны. На самом деле эффект противоположный тому, что форум стал примером пособия по лживой пропаганде,

– подчеркнул пресс-секретарь МИД Румынии.

По мнению представителя, Россия пыталась продемонстрировать, что она не изолирована, пригласив нескольких европейских граждан, однако потерпела поражение.

Одиозные заявления Дианы Шошоаке?

Ультраправая евродепутат в октябре прошлого года пригрозила "переломать ноги" Владимиру Зеленскому, если тот появится в румынском парламенте. Диана Шошоаке заявила об "ужасной дискриминации румын" в Украине. Угрозы в адрес президента Украины румынский евродепутат озвучила во время встречи с участниками Международной ассоциации "Друзья России" в Москве.

В марте Диану Шошоаке вызвали на психиатрическую экспертизу по делу о пропаганде фашистских и антисемитских идей. Шошоаке обвиняют в 11 нарушениях, включая отрицание Холокоста и призывы к пересмотру границ Украины.