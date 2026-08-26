"Будут последствия": сенатор США предположил, что глава ЦРУ мог сказать Путину в Москве

25 августа впервые за 5 лет глава ЦРУ посетил Москву. Этот визит состоялся на фоне сообщений о подготовке России к новой эскалации в войне с Украиной и в противостоянии с Западом.

Во время беседы с журналистами в Киеве сенатор-демократ Ричард Блументаль объяснил цель визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву.

Какое послание Ретклифф мог передать Путину?

Сенатор отметил, что не имеет доступа к засекреченной информации или разведданным об этой поездке.

В то же время он предположил, что Ретклифф мог передать Кремлю предупреждение о возможных последствиях дальнейшей эскалации войны.

По словам Блументаля, Путин должен понимать, что США не останутся в стороне, если Россия пойдет на новую серьезную эскалацию. Сенатор добавил, что надеется: главным посланием Ретклиффа было предупреждение не делать этого, поскольку России не позволят действовать безнаказанно.

"Забудьте об этом (эскалации – 24 Канал). Будут последствия", – такими словами, по мнению Блументаля, Ретклифф мог обратиться к Путину.

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа считает, что директор ЦРУ Джон Ретклифф мог приехать в Москву, чтобы снизить напряженность в регионе на фоне участившихся диверсий. Об этом политик заявил в комментарии журналистам, пишет Bloomberg.

По его словам, Литва рассчитывает получить от партнеров больше информации о переговорах Ретклиффа, возможно, уже на следующей неделе.

Что известно о визите Ретклиффа в Москву?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Джон Ретклифф встречался с представителями российских спецслужб. В то же время он опроверг информацию о том, что глава ЦРУ якобы встречался с Путиным.

Дональд Трамп, комментируя поездку Ретклиффа, назвал ее "обычной" и "рутинной". В то же время президент США не исключил, что она может иметь последствия для российско-украинской войны.

Ранее в СМИ выдвигались несколько предположений относительно возможной цели визита Ретклиффа. Среди них – предупреждение Кремлю о возможных последствиях новой эскалации против стран НАТО и Европы, обсуждение войны в Украине, подготовки России к новой мобилизации и возможности прекращения огня на Ближнем Востоке.