Під час спілкування з журналістами у Києві сенатор-демократ Річард Блументаль пояснив мету візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Яке послання Реткліфф міг передати Путіну?

Сенатор зазначив, що не має доступу до закритої інформації чи розвідданих щодо цієї поїздки.

Водночас він припустив, що Реткліфф міг передати Кремлю попередження про можливі наслідки подальшої ескалації війни.

За словами Блументаля, Путін має розуміти, що США не залишаться осторонь, якщо Росія піде на нову серйозну ескалацію. Сенатор додав, що сподівається: головним посланням Реткліффа було попередження не робити цього, оскільки Росії не дозволять діяти безкарно.

"Забудьте про це (ескалацію – 24 Канал). Будуть наслідки", – такими словами, на думку Блументаля, Реткліфф міг звернутися до Путіна.

Тим часом президент Литви Гітанас Науседа вважає, що директор ЦРУ Джон Реткліфф міг приїхати до Москви, щоб зменшити напруженість у регіоні на тлі почастішання диверсій. Про це політик сказав у коментарі журналістам, пише Bloomberg.

За його словами, Литва очікує отримати від партнерів більше інформації про переговори Реткліффа, можливо, вже наступного тижня.

Що відомо про візит Реткліффа до Москви?

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Джон Реткліфф зустрічався із представниками російських спецслужб. Водночас він заперечив, що глава ЦРУ нібито бачився з Путіним.

Дональд Трамп, коментуючи поїздку Реткліффа, назвав її "звичайною" і "рутинною". Водночас президент США не виключив, що вона може мати наслідки для російсько-української війни.

Раніше у ЗМІ висували кілька припущень щодо можливої мети візиту Реткліффа. Серед них – попередження Кремлю про можливі наслідки нової ескалації проти країн НАТО та Європи, обговорення війни в Україні, підготовки Росії до нової мобілізації та можливості припинення вогню на Близькому Сході.