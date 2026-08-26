Дональд Трамп підтвердив візит Реткліффа до Росії у програмі The Glenn Beck Program.
Що сказав Трамп про поїздку глави ЦРУ до Москви?
Президент США пояснив, що поїздка директора ЦРУ до Росії не була пов'язана з якоюсь надзвичайною ситуацією. За його словами, це був звичайний робочий візит.
Директор ЦРУ Реткліфф був у Росії – це був свого роду напівзвичайний, рутинний візит. Не хочу розчаровувати людей,
– сказав політик.
На запитання, чи пов'язаний візит Реткліффа до Росії з намірами Путіна перевірити рішучість НАТО або з санкціями проти Ірану, Трамп відповів заперечно.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google