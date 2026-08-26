Дональд Трамп підтвердив візит Реткліффа до Росії у програмі The Glenn Beck Program.

Що сказав Трамп про поїздку глави ЦРУ до Москви?

Президент США пояснив, що поїздка директора ЦРУ до Росії не була пов'язана з якоюсь надзвичайною ситуацією. За його словами, це був звичайний робочий візит.

Директор ЦРУ Реткліфф був у Росії – це був свого роду напівзвичайний, рутинний візит. Не хочу розчаровувати людей,

– сказав політик.

На запитання, чи пов'язаний візит Реткліффа до Росії з намірами Путіна перевірити рішучість НАТО або з санкціями проти Ірану, Трамп відповів заперечно.