Про це свідчать дані Flightradar24 та пишуть росЗМІ.

Що відомо про літак США у Росії

Приземлився у Росії Boeing C-17 Globemaster III. Ще 23 – 24 серпня він перебував у Ризі.

В історії його попередніх польотів однією з точок вильоту вказано Кемп-Спрінгс у штаті Меріленд, де розташована об'єднана база Ендрюс. Там базуються літаки, які використовуються президентом США.

Хто прилетів до Москви, поки що невідомо. Хоча кілька тижнів стало відомо про перенесення візиту Віткоффа та Кушнера.

Але речник Кремля Пєсков заявив, що не має інформації про прибуття літака ВПС США до Москви. За його словами, зустріч із представниками Білого дому цього тижня не запланована.

Водночас Сергій Стерненко припустив, що, ймовірно, це пов'язано з обміном в'язнями. Раніше саме під час обмінів між Росії та США до Москви прилітали військові американські літаки.

Нагадаємо, що 11 серпня відпустили з російської тюрми громадянина США Роберта Гілмана. Кремль 4 роки утримував його у в'язниці, де застосовував до нього тортури. Останнім часом стан чоловіка суттєво погіршився.