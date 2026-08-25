Такі припущення опублікували американський політичний журналіст і редактор The Insider Майкл Вайсс, а також The Wall Street Journal.

Чому Реткліфф приїхав до Москви?

Як припускає Майкл Вайсс, Джон Реткліфф міг прибути до Москви із попередженням для російського диктатора Володимира Путіна. Мова про можливу ескалацію Росії проти країн Європи та НАТО.

Це (візит Реткліффа до Москви – 24 Канал) пов'язано з розвідувальними даними США, якими обмінюються поляки, країни Балтії та скандинави, і відбувається на тлі помітного зростання підозрілих диверсій ГРУ (воєнної розвідки Росії – 24 Канал) та активності російських безпілотників. Зверніть увагу на Німеччину, Болгарію, Румунію тощо,

– написав західний журналіст.

Водночас, на думку Вайсса, поїздка глави американської розвідки не пов'язана з обміном полоненими, адже для таких домовленостей присутність директора ЦРУ не потрібна.

Також у мережі пишуть, що у Москві з американською стороною нібито обговорювали взаємне припинення ударів по енергетиці та портах України й Росії, а також можливе припинення вогню в Сумській та Харківській областях. Останнє називають кроком до ширшої деескалації та перспективою пожальшого завершення війни.

Окремо можливу мету візиту Реткліфффа розкриває WSJ. Зазначається, що США отримали розвіддані про ймовірну підготовку росіян до мобілізації та плани Кремля перевірити регаування НАТО.

На цьому тлі аналітики припускають зустріч Ректліффа з Путіним, що попередити його: "Ми знаємо, що ви думаєте зробити, і вам краще цього не робити".

У матеріалі пишуть й про інші порушені питання, а саме про припинення вогню в Ірані та можливість залучення інших сторін до переговорів.

"Реткліфф також може торкнутися теми підтримки Кремлем Ірану після нової кампанії санкцій США проти режиму", – додали аналітики.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Вашингтон нібито звертався до Києва із прохання утриматись від далекобійних ударів по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах Росії з понеділка по середу. Пов'язано це із візитом американського високопосадовця до Москви. Україна начебто погодилась на це, пише журналіст FT Крістофер Міллер.