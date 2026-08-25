Такие предположения опубликовали американский политический журналист и редактор The Insider Майкл Вайсс, а также The Wall Street Journal.

Почему Ретклифф приехал в Москву?

Как предполагает Майкл Вайсс, Джон Ретклифф мог прибыть в Москву с предупреждением для российского диктатора Владимира Путина. Речь идет о возможной эскалации со стороны России против стран Европы и НАТО.

Это (визит Ретклиффа в Москву, – 24 Канал) связано с разведывательными данными США, которыми обмениваются поляки, страны Балтии и скандинавы, и происходит на фоне заметного роста подозрительных диверсий ГРУ (военной разведки России, – 24 Канал) и активности российских беспилотников. Обратите внимание на Германию, Болгарию, Румынию и т. д.,

– написал западный журналист.

В то же время, по мнению Вайсса, поездка главы американской разведки не связана с обменом пленными, ведь для таких договоренностей присутствие директора ЦРУ не требуется.

Также в сети пишут, что в Москве с американской стороной якобы обсуждали взаимное прекращение ударов по энергетике и портам Украины и России, а также возможное прекращение огня в Сумской и Харьковской областях. Последнее называют шагом к более широкой деэскалации и перспективой скорейшего завершения войны.

Отдельно возможную цель визита Ретклиффа раскрывает WSJ. Отмечается, что США получили разведданные о вероятной подготовке россиян к мобилизации и планах Кремля проверить реакцию НАТО.

На этом фоне аналитики предполагают встречу Ретклиффа с Путиным, чтобы предупредить его: "Мы знаем, что вы собираетесь сделать, и вам лучше этого не делать".

В материале также говорится о других затронутых вопросах, а именно о прекращении огня в Иране и возможности привлечения других сторон к переговорам.

Ретклифф также может затронуть тему поддержки Кремлем Ирана после новой кампании санкций США против режима, – добавили аналитики.

Напомним, по данным СМИ, Вашингтон якобы обращался в Киев по просьбе воздержаться от дальнобойных ударов по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России с понедельника по среду. Связано это с визитом американского высокопоставленного чиновника в Москву. Украина вроде бы согласилась на это, пишет журналист FT Кристофер Миллер.