Трамп приехал "без карт": о чем могут договориться лидеры США и Китая и как это повлияет на мир

Президент США Дональд Трамп находится с трехдневным визитом в Китае. Он обсуждает тему Ирана, Тайваня и вероятно российско-украинской войны с Си Цзиньпинем.

Это первый визит Трампа в Пекин за 9 лет, в котором его сопровождают Илон Маск и Тим Кук. Ход встречи президента США с Си, ее влияние на мировую геополитику в целом, и российско-украинскую войну, в частности, специально для 24 Канала проанализировали политические эксперты.

Как Си переиграет Трампа?

Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов рассказал, что все происходит достаточно предсказуемо, потому что у Трампа не было никакого смысла ехать в Китай. У него просто нет карт, которыми он может играть за столом с Си. Между ними огромная пропасть, как между политиками. Чтобы быть на уровне с Си, Трампу надо иметь не тактическое, а стратегическое преимущество на геополитической арене, но сейчас им и не пахнет.

Это было заметно с первых минут, с первого рукопожатия, когда Трамп не потянул руку Си в присущей себе манере к себе, как он это делает с другими политиками. Трамп не имел никакой попытки доминирования, он сразу поставил себя в бета-позицию. От США в целом не было намеков на доминирование в этой коммуникации с Китаем,

– отметил политолог.

Он продолжил, что ни один президент США не пресмыкался так перед Китаем. Непонятно о чем вообще могут договориться Си и Трамп. Возможно Вашингтон отстоит какие-то свои экономические интересы перед Пекином, но геополитически – нет. В частности, Си вдребезги может разгромить любые аргументы Трампа относительно того, как США собираются защищать Тайвань от Китая.

Несвитайлов объяснил, как Си переигрывает Трампа:

Почему Путин посетит Китай после Трампа?

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов заметил, что Путин полетит в Китай после Трампа, поскольку ему сообщат о решениях, которые примут Си и президент США. Если 2 сверхдержавы о чем-то договорятся, то вряд ли Путин может это изменить. Глава Кремля полетит к Си и послушает его решение по России.

"Достаточно интересным моментом было заявление Ушакова перед визитом Трампа в Пекин о том, что Россия выходит из трехсторонних переговоров с участием Украины и США. Я думаю, что это была подножка Трампу перед поездкой в Китай, которая выбила одну из карт из рук президента США перед встречей с Си. Хотя есть еще интересный момент 20 пакета санкций Евросоюза против России, который касался также и китайских компаний", – отметил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований.

По его словам, на эту тему Трампу, например, есть что говорить, потому что у него есть законопроект, о 500-процентных тарифах для стран, которые покупают российские энергоносители, в частности, уран. Китай может пострадать от этого. Если США и Европа будут действовать скоординировано в отношении Пекина, то такое давление может быть эффективным.

Леонов ответил, почему Путин посетит Китай после Трампа:

О чем Трамп хочет договориться с Си?

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус высказал мнение, что сейчас встреча лидеров Китая и США воспринимается как встреча лидеров США и СССР 40 лет назад. Есть ощущение того, что Китай и США – это 2 мощнейшие державы в мире, и поэтому встреча их лидеров всегда вызывает повышенный интерес.

Давно не было визитов президентов США в Китай. Он происходит на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе. Самое главное, что стоит на повестке дня встречи Трампа и Си – это решение торговых вопросов. Трамп еще при своей первой каденции начал делать шаги, которые были направлены на демонтаж Всемирной торговой организации,

– подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований.

Он добавил, что Китай наоборот выигрывает от либерализации мировой торговли. Пекину не надо ограничения торговли. Поэтому, основная тема переговоров, это как будет выглядеть архитектура мировой торговли. Вопрос войны в Украине также могут поднять, но он не будет первым или вторым. Там будет Венесуэла, там будет Иран, поэтому, интересно, о чем в итоге договорятся, каким будет результат визита Трампа в Китай.

Ус сказал, о чем Трамп хочет договориться с Си:

Визит Трампа в Китай: детали

Визит Трампа в Китай вызвал большую волну обсуждений в сети. В частности, начали обсуждать даже то, кто выиграл в "битве рукопожатий".

Встреча Трампа в Китае прошла помпезно. Вместе с президентом США в Пекин приехали представители американского крупного бизнеса, которые хотят открыть китайский рынок.

Кремль анонсировал визит Путина в Китай после Трампа. Он будет просить у Си поддержки из-за сложного состояния России.