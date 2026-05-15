В Кремле не просто так засуетились: эксперт сказал, почему Путин посетит Китай вслед за Трампом

Российский диктатор Владимир Путин собирается приехать в Китай в ближайшее время. Недавно свой визит в КНР начал президент США Дональд Трамп. И здесь есть один показательный момент.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов рассказал 24 Каналу, что здесь важна последовательность. Путин едет в Китай именно после визита Трампа. Если бы визит состоялся накануне, то это означало бы сверку позиций между КНР и Россией. А в таком случае диктатору просто будут доносить то, что обсуждали Трамп и Си. Зато сам Путин боится, что вопрос войны в Украине будут решать за его спиной. В том числе и поэтому он направляется в Китай.

Как Путин пытался услужить Китаю?

По словам Леонова, буквально перед визитом Трампа в Китай в Кремле заявили, что приостанавливают участие в трехсторонних переговорах по Украине. Это была своеобразная "подножка" Трампу, чтобы у него была хуже позиция во время разговора с Си. Но не все так просто.

Например, 20-й пакет санкций ЕС был направлен в том числе и против китайских компаний. В КНР заинтересованы, чтобы эта тема не развивалась. В том числе и со стороны США. Трамп тоже имеет свои козыри вроде законопроекта "Грэма – Блюменталя" о 500% пошлины для покупателей российской нефти. Если Европа и США будут действовать скоординировано, то Китай сильно пострадает,

– отметил Леонов.

Обратите внимание! Американский политик, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус убежден, что Трамп и Си будут говорить о войне в Украине. По его мнению, Трамп будет настаивать, чтобы Си Цзиньпин заставил Путина пойти на заморозку по линии фронта.

В Пекине это понимают и опасаются, чтобы разговор не пошел в этом направлении. Поэтому не зря Путин даже начал говорить о возможном переговорщике со стороны Евросоюза. Ранее там публично постоянно говорили, что Европе не место за столом переговоров.

Позиция меняется. И это может свидетельствовать об увеличении давления Китая на Россию. Поскольку уже несколько лет КНР придерживается достаточно четкой формулы, что переговоры должны проходить с участием не только США, но и Китая и Европы. Причем Китай всегда говорит о Европе. И мы знаем – если КНР что-то очень требует в России, то там не могут отказать,

– отметил Леонов.

Добавим, председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук считает, что Украине не стоит ожидать чего-то грандиозного от встречи Трампа и Си. Там есть другие приоритетные темы для обсуждений. В частности торговое перемирие и ситуация в Тайване.

Что известно о встрече Трампа и Си?

Визит американского президента в Китай состоялся впервые за 9 лет. Интересно, что вместе с Трампом прибыли несколько влиятельных американских бизнесменов. Среди них – Илон Маск и Тим Кук. Вполне вероятно, что последние намерены достичь выгодных экономических соглашений. Но аналитики сдержанны в прогнозах.

Фактически для всего мира важно, продолжат ли США и Китай торговую войну, которую удалось приостановить осенью 2025 года. Тогда после встречи обоих лидеров удалось договориться о перемирии, которое продолжается до сих пор. США не вводят новые пошлины, а Китай, в частности, не вводит ограничения на экспорт редкоземельных металлов в ответ.

Во время первого дня визита, который состоялся 13 мая, Трамп и Си сделали друг другу комплименты. Глава Китая отметил, что странам важно оставаться партнерами. Зато Трамп назвал Си "великим лидером" и другом.