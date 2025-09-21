Великобритания устроила пышный прием для Дональда Трампа. Во время своего визита американский президент снова выдал ряд абсурдных заявлений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Дональда Трампа на ужине основателей Американского института Cornerstone, передает C-SPAN.

Что известно о новых заявлениях Дональда Трампа?

Дональд Трамп во время выступления припомнил, что первым королем Англии был Уильям Завоеватель. Президент США заявил, что это "самое крутое имя, которое он когда-либо слышал". По его словам, Уильям построил огромный замок и известен победами в войнах.

На самом деле я спросил короля Чарльза, почему мы не называем вас Чарльзом Завоевателем? Он ответил: "Нет, я так не думаю. Я так не думаю",

– рассказал Трамп.

Американский лидер не мог не упомянуть и своего визави – Джо Байдена. Трамп заявил, что тот всегда был "подлым с**ым сыном". Мол, сейчас у его конкурента не все гладко, и нужно помнить, что он плохой человек, перед тем, как ему сочувствовать.

Кроме того, Дональд Трамп заверил, что остановил войну между Камбоджей и Арменией.

"Камбоджа и Армения, это только начиналось, и это было плохо. Подумайте об этом", – сказал он.

Справка! Камбоджа расположена в восточной Азии, между ней и Арменией расстояние более чем в 6000 километров. Вероятно, Трамп имел в виду пограничный конфликт между Камбоджей и Таиландом.



Действительно, при посредничестве США, Китая и Малайзии стороны договорились о перемирии, однако единичные обстрелы до сих пор продолжаются. Подробнее о конфликте – читайте в материале Никиты Комара для 24 Канала.

Что известно о визите Трампа в Британию?