Продолжается визит Дональда Трампа в Великобританию, к которой американский президент имеет особое отношение. Также эта страна остается последовательным сторонником и союзником Украины. Поэтому этот приезд Трампа в Лондон может иметь положительные последствия для нашей страны.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, какие именно британские политики ближе и понятнее Трампу. Также президента США уделяет большое значение встречи с королем Чарльзом.

Почему для Трампа имеет большое значение общение с королем Чарльзом?

Главный консультант Национального института стратегических исследований отметил, что в Великобритании для Дональда Трампа ближе не действующая лейбористская партия во главе с Киром Стармером, а консерваторы. Особенно один из их предыдущих лидеров – Борис Джонсон. У них с Трампом были хорошие отношения и остаются таковыми до сих пор.

С политической точки зрения действующей американской администрации, сегодняшняя власть в Великобритании ей не так приятна, как власть консерваторов. Однако Лондону нужно строить отношения с Вашингтоном.

Мы видим определенный пиетет, который есть у США к Великобритании и с каким интересом Дональд Трамп хочет посетить короля Чарльза. Существуют даже конспирологические версии, что Трампу больше нравятся монархии. Возможно, он и сам мечтал бы быть монархом,

– предположил Ус.

Поскольку Великобритания сохраняет традицию монархии, для Дональда Трампа, по мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований, вероятно, важно иметь возможность быть принятым в Виндзорском замке, встретиться с королем и сделать фотографии.

Лондону, безусловно будет трудно убедить Вашингтон относительно изменения видения развязывания войны в Украине. Однако было бы неплохо, чтобы состоялась частная встреча Трампа с Борисом Джонсоном. Во время нее Джонсон смог бы объяснить, почему Великобритания уделяет такое большое внимание помощи Украине,

– подчеркнул Иван Ус.

Он напомнил, что именно Борис Джонсон в апреле 2022 года, когда россияне только что покинули Киевскую область, прибыл в Украину и продемонстрировал поддержку Великобритании.

Обратите внимание! Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к мировым политикам предоставить ресурсы Украине для продолжения борьбы за свою свободу. По его мнению, это – самый действенный способ завершить российско-украинскую войну. Он призвал расширить вторичные санкции против России и заморозить активы россиян и предоставить их Киеву в качестве репараций.

Поэтому именно Великобритания, по его мнению, может доказать Трампу, что Украина сейчас защищает те же ценности, лидером которых в мире считают Соединенные Штаты Америки. Соответственно США не должны забывать об этом и не давить на Украину по капитуляции, а должны помочь ей победить в этой войне. Потому что победа Украины будет победой западного мира, который возглавляют США.

