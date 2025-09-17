Триває візит Дональда Трампа до Великої Британії, до якої американський президент має особливе ставлення. Також ця країна залишається послідовним прихильником і союзником України. Тому цей приїзд Трампа до Лондона може мати позитивні наслідки для нашої країни.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, які саме британські політики ближчі та зрозуміліші Трампу. Також президента США приділяє велике значення зустрічі з королем Чарльзом.

До теми Трамп знищить спадщину Рейгана щодо політики Кремля перед візитом до Великої Британії, – CNN

Чому для Трампа має велике значення спілкування з королем Чарльзом?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень наголосив, що у Великій Британії для Дональда Трампа ближче не чинна лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером, а консерватори. Особливо один з їхніх попередніх лідерів – Борис Джонсон. У них з Трампом були гарні стосунки і лишаються такими досі.

З політичного погляду чинної американської адміністрації, сьогоднішня влада у Великій Британії їй не так приємна, як влада консерваторів. Проте Лондону потрібно будувати відносини із Вашингтоном.

Ми бачимо певний пієтет, який є у США до Великої Британії та з яким інтересом Дональд Трамп хоче відвідати короля Чарльза. Існують навіть конспірологічні версії, що Трампу більше подобаються монархії. Можливо, він і сам мріяв би бути монархом,

– припустив Ус.

Оскільки Велика Британія зберігає традицію монархії, для Дональда Трампа, на думку головного консультанту Національного інституту стратегічних досліджень, імовірно, важливо мати можливість бути прийнятим у Віндзорському замку, зустрітися з королем та зробити фотографії.

Лондону, безумовно буде важко переконати Вашингтон щодо зміни бачення розв'язання війни в Україні. Однак було б непогано, щоб відбулась приватна зустріч Трампа з Борисом Джонсоном. Під час неї Джонсон зміг би пояснити, чому Велика Британія приділяє таку велику увагу допомозі Україні,

– підкреслив Іван Ус.

Він нагадав, що саме Борис Джонсон у квітні 2022 року, коли росіяни щойно полишили Київську область, прибув до України і продемонстрував підтримку Великої Британії.

Зверніть увагу! Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до світових політиків надати ресурси Україні для продовження боротьби за свою свободу. На його думку, це – найдієвіший спосіб завершити російсько-українську війну. Він закликав розширити вторинні санкції проти Росії та заморозити активи росіян і надати їх Києву як репарації.

Тому саме Велика Британія, на його думку, може довести Трампу, що Україна зараз захищає ті самі цінності, лідером яких у світі вважають Сполучені Штати Америки. Відповідно США не мають забувати про це та не тиснути на Україну щодо капітуляції, а повинні допомогти їй перемогти в цій війні. Тому що перемога України буде перемогою західного світу, який очолюють США.

Як проходить візит Трампа до Великої Британії?