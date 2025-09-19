Во время визита Дональда Трампа Великобритания осыпала его всем возможным великолепием. Но британское правительство все время боялось сделать что-то не то.

Что же Великобритания получила взамен, а осталась обделена, объяснили в CNN, передает 24 Канал.

Как прошел визит Трампа в Великобританию?

В своей речи Трамп заявил, что о "неразрывной" связи между США и Великобританией.

На самом деле британское правительство всю неделю боялось, что один неудачный шаг во время государственного визита президента США может подорвать "особые отношения" – а вместе с ними и премьерство Кира Стармера,

– пишет CNN.

Издание отмечает, что второй государственный визит Трампа состоялся в "ужасное время" для премьера Великобритании, которая находится в "трудном положении".

В частности, за несколько дней до приезда Трампа Стармер уволил Питера Мандельсона с должности посла Великобритании в Вашингтоне. Дипломат связан с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. В деле последнего, предполагают, может фигурировать сам Трамп.

Перед приездом американского президента активисты даже спроектировали изображение Трампа и Эпштейна на Виндзорский замок, но их арестовали.

"Президента все время держали на расстоянии вытянутой руки от британской общественности, чтобы он не увидел тех, кто протестует против его визита и его политики. Даже журналисты, казалось, вели себя вежливо: на пресс-конференции Стармеру задали только один вопрос об Эпштейне, который он быстро обошел", – пишет CNN.

Там отмечают, если целью британского правительства было избежать каких-либо недоразумений, то эта "скромная миссия" была выполнена.

Была ли выгода для Великобритании от визита Трампа?

Зато самым большим успехом Стармера от визита Трампа стали инвестиции американских компаний на сумму 203 миллиарда долларов.

Правительство, которое отчаянно нуждается в хороших экономических новостей перед ноябрьским бюджетом, утверждает, что инвестиции создадут около 7600 рабочих мест,

– отмечает издание.

Но не все в Великобритании довольны результатами визита Трампа, в частности, есть "большие вопросы" по некоторым деталям заключенных соглашений и уступок, которые сделала Великобритания. Также некоторые отмечают, что договоренности – не более чем "небрежное событие от Кремниевой долины".

Тем не менее первые экономические выгоды от этих соглашений не будут ощутимы еще некоторое время. В краткосрочной перспективе британская экономика останется почти в том же состоянии, что и до визита к Трампу.

Великобритания также надеялась на отмену американский пошлин, чего не произошло. Стармер не смог добиться от президента США и новых обязательств по внешней политике.

Из-за этого Великобритания "может тихо почувствовать себя обделенной".

