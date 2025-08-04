Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф снова отправится в Москву. Его визит в Кремль запланирован на этой неделе. Президент США Трамп таким образом хочет подстраховаться перед возможным введением санкционных ограничений в отношении России, ведь 8 августа истекает дедлайн, который он установил для нее.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. Он не исключает, что таким образом Трамп в последний раз хочет протянуть руку Путину.

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При каких обстоятельствах Россия может пойти на компромиссы?

Эксперт-международник выразил сомнение, что встреча Уиткоффа с Путиным принесет результаты, поскольку сегодня совсем не видно, что Россия хочет прекратить огонь. На переговорах страна-агрессор продолжает настаивать на своих максималистских требованиях, которые неприемлемы для Украины.

Однако мы не можем в полной мере исключать того, что все же Путин передумает. Это сомнительно, но возможно повлияет давление, которое США могут осуществить,

– озвучил Желиховский.

Это давление, по его словам, в дальнейшем может принести положительный результат, поскольку продолжается борьба за экономические аспекты. Если Россию в большей степени удастся изолировать, изменить ее подходы к политике, тогда можно будет говорить, что Москва пойдет на определенные компромиссы по мирному урегулированию войны.

Однако, как отметил кандидат политических наук, пока Россия не почувствовала на себе мощного санкционного удара, убытков для экономики и от нее не отвернулись страны Глобального Юга, в частности Индия и Китай. Если бы это все произошло, тогда Кремль был бы вынужден пересмотреть свою политику, в том числе и в отношении российско-украинской войны.

"Россия не может самостоятельно функционировать, они вынуждена торговать, продавать свои энергоресурсы. Чем больше она будет терять рынки, тем больше будет нести убытки. Поэтому логика Трампа вполне приемлема", – считает Желиховский.

Визит Уиткоффа в Москву – последняя попытка

Кандидат политических наук отметил, что в США скептически относятся к тому, что Путин изменит свой подход и пойдет на заключение мирного соглашения, однако попробовать с ним поговорить еще раз через Уиткоффа все же стоит.

Уиткофф, по мнению эксперта-международника, вряд ли будет говорить о высоких материях, видимо, будет предлагать экономические варианты Путину, чтобы Россия могла выйти из ситуации, в которой находится. Сработает ли это? Предыдущие разы показали, что нет.

Эта неделя может стать переломной в контексте российско-украинской войны и того, как Соединенные Штаты дальше будут действовать в отношении Кремля,

– считает Желиховский.

Ведь Трамп уже начинает осознавать, что на самом деле представляет собой Россия и ее диктатор.

Отметим, что политолог и руководитель "Центра анализа и стратегий" Игорь Чаленко высказал мнение, что визит Уиткоффа в Россию – это последний шанс Кремля. Его приезд как раз подпадает под завершение дедлайна (до 8 августа), который Трамп дал Путину, чтобы тот начал делать шаги к заключению мирного соглашения.