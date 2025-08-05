Очередной визит Виткоффа в Москву: Bild рассказал, что спецпосланник Трампа предложит Путину
- Спецпосланник США Стив Уиткофф планирует визит в Москву 6 или 7 августа, чтобы убедить Путина согласиться на прекращение огня в Украине.
- Кремль считает визит Уиткоффа важным, но занижает ожидания, несмотря на потенциальные новые санкции в случае неудачи переговоров.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф готовится к новому визиту в Москву 6 или 7 августа. Там он попытается убедить главу Кремля Владимира Путина согласиться на прекращение огня в Украине.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.
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Что известно о визите Виткоффа в Москву?
Уиткофф должен отправиться в Россию для переговоров уже 6 или 7 августа. Там спецпосланник должен попытаться убедить Путина согласиться на прекращение огня в Украине. Если этого не произойдет, России будут угрожать новые санкции.
Сам Путин готов к диалогу и даже не исключает личной встречи с Виткоффом. В Кремле заявили, что визит спецпосланника Трампа "важен и полезен". Однако там, в отличие от президента США, утверждают, что не просили о встрече.
Кроме того, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заранее занижает ожидания от визита Виткоффа.
Мы всегда рады видеть господина Виткоффа в Москве,
– заявил Песков.
В издании считают, что это выглядит словно "приглашение на чай".
К слову, еще один спецпосланник Трампа – Кит Келлог, посетит Украину. Его визит должен также состояться до 8 августа.