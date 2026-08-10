Встреча Зеленского с Вучичем: эксперт NISS рассказал, что Украина может получить от Сербии

Лидеры Украины и Сербии встретились 8 августа. Основной интерес в украино-сербских отношениях заключается в том, чтобы Сербия не была пророссийским государством, постепенно дистанцировалась от Кремля и тем самым приближалась к Европейскому союзу.

Об этом в эфире 24 Канала отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, обратив внимание на то, что во время встречи Зеленского и Вучича прозвучало, что обе страны, Украина и Сербия, поддерживают европейский путь друг друга и стремятся в перспективе стать членами ЕС.

Сербия и Украина нацелены на вступление в ЕС

Украина уже давно заявляет о своем намерении стать полноправным членом ЕС. Что касается Сербии, то именно отношения с Россией мешали ей претендовать на статус члена Европейского Союза. Но сейчас, по словам эксперта NISS, ситуация меняется. Наблюдается, что вполне возможно, что Сербия будет постепенно отходить от тесных взаимоотношений с Россией и, соответственно, все больше двигаться по пути европейской интеграции, предпринимать шаги, которые позволят ей войти в Евросоюз.

Отдельные шаги мы помним: как сербы поставляли нам оружие. В России очень сильно выступали против подобного, но Сербия все равно это делала. То есть это были уже определенные сигналы, причем, скорее всего, не Киеву, а Брюсселю,

– озвучил Ус.

Таким образом, по его словам, Белград демонстрировал Евросоюзу, что движется в том направлении, которое важно для европейцев – поддерживает Украину, находящуюся в состоянии войны. Сербия хочет, чтобы ЕС рассматривал ее не как государство, у которого нет шансов стать его членом, а наоборот, поэтому действует соответствующим образом.

Сейчас много споров о том, когда наступит новая волна расширения ЕС. Предшественник Кошты (глава Европейского совета) Шарль Мишель говорил о 2030 году. Если это действительно так, возможно, тогда и Сербия, и Украина смогут надеяться на членство в ЕС. Возможно, это произойдет по завершении текущего бюджетного периода, то есть в 2033 году,

– прогнозирует Ус.

О важности визита Зеленского в Сербию: смотрите в видео

Эксперт NISS добавил, что сегодня уже четко прослеживается стремление обоих государств, Украины и Сербии, вступить в ЕС, и, соответственно, ведется взаимодействие, по крайней мере, на уровне консультаций друг с другом, о том, что нужно делать, чтобы в конечном итоге страны вошли в Европейский Союз и сформировали архитектуру будущей единой Европы.

Напомню, что далеко не все страны Европы входят в ЕС. Есть Великобритания, которая недавно вышла из состава, Швейцария и Норвегия. Но все равно, если подавляющее большинство стран континентальной Европы будет в ЕС, это, безусловно, станет очень существенным укреплением позиций в глобальной политике,

– считает Ус.

Напомним, что во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Вучич заявил, что Сербия полностью поддерживает территориальную целостность нашей страны и готова помогать Украине в ее стремлении вступить в Евросоюз. А вот реалистичность сценария, по которому его страна сможет оперативно стать членом ЕС, он ставит под сомнение. Он уверен, что процесс расширения Европейского Союза будут тормозить другие государства.