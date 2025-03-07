Зеленский поедет в ЮАР для переговоров с президентом Рамафосой

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Южную Африку. Визит планируется на апрель.

Темой встречи будут усилия по прекращению войны России против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Зеленский заявил, что после визита в Эр-Рияд его команда останется для переговоров с США

ЮАР также имеет конфликт с США

Представитель президента ЮАР сообщил, что встреча Владимира Зеленского с Сирилом Рамафосой состоится 10 апреля в Йоханнесбурге.

Визит является продолжением текущих договоренностей президента Рамафосы с президентом Путиным и президентом Зеленским по инклюзивному мирному процессу, который обеспечит путь к миру между Россией и Украиной,

- сказал он.

Также, как отмечает издание, встреча состоится на фоне попыток обеих стран улучшить отношения с США. В частности, Зеленского после ссоры с Трампом, а Рамафосы – из-за конфликта с американским президентом из-за экспроприации земли и внешней политики африканской нации.

К слову, Южная Африка имеет внеблоковую позицию относительно агрессии России против Украины. Рамафоса ранее объяснял это попыткой "помочь положить конец войне".

А два года назад он возглавлял инициативу шести африканских стран, направленную на прекращение войны, но она не дала результатов.