Может перерасти в ядерную, – Вэнс предупредил об опасности войны в Украине

Джей Ди Вэнс считает, что Украина не способна выиграть войну. Продолжение боевых действий, по мнению вице-президента США, будет иметь ряд катастрофических последствий.

Среди них – демокрафический коллапс в Украине и России и ядерный удар, передает 24 Канал со ссылкой на интервью политика онлайн-шоу Чарли Кирка.

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Что наговорил Вэнс

По словам, вице-президента в медиа царит идея, что через несколько лет войны России против Украины, первая – распадется, а вторая – вернет себе территории. Впрочем, считает Венс, такое мнение не совпадает с реальностью. Политик отмечает, что украинцам не удастся выиграть войну. Если она будет продолжаться дальше, то обернется большими потерями для обеих сторон.

Более того, конфликт может перерасти в ядерный. Поэтому, говорит Вэнс, война должна прекратиться в ближайшее время.

Политика администрации Трампа заключается в том, чтобы остановить это (войну – 24 Канал). Президент заставляет всех своих людей, в том числе и меня, усердно работать ради этой конечной цели,

– подчеркнул Вэнс.

Напомним, что Дональд Трамп заговорил об угрозе начала Третьей мировой войны.