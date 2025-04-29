Серед них – демокрафічний колапс в Україні та Росії та ядерний удар, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю політика онлайн-шоу Чарлі Кірка.

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Що наговорив Венс

За словами, віцепрезидента у медіа панує ідея, що через кілька років війни Росії проти України, перша – розпадеться, а друга – поверне собі території. Втім, вважає Венс, така думка не збігається з реальністю. Політик зазначає, що українцям не вдасться виграти війну. Якщо вона продовжуватиметься далі, то обернеться великими втратами для обох сторін.

Ба більше, конфлікт може перерости в ядерний. Тому, каже Венс, війна має припинитися найближчим часом.

Політика адміністрації Трампа полягає в тому, аби зупинити це (війну – 24 Канал). Президент змушує всіх своїх людей, зокрема й мене, старанно працювати заради цієї кінцевої мети,

– наголосив Венс.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заговорив про загрозу початку Третьої світової війни.