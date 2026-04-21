Вэнс вылетает на второй раунд переговоров с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс все же вылетит в столицу Пакистана Исламабад. Там должны состояться переговоры с Ираном о потенциальном соглашении, которое положит конец войне.

Вэнс должен отправиться ближе к утру вторника, 21 апреля, или поздно вечером понедельника, 20 числа, по американскому времени. Об этом сообщает Axios.

Что известно о новых переговорах с Ираном?

Вэнс должен прибыть в Пакистан в тот момент, когда закончится срок действия соглашения о прекращении огня. По информации CNN, переговоры должны состояться в среду, 22 апреля. Правда, в делегации США подчеркивают, что ситуация остается нестабильной из-за резкой риторики как со стороны США, так и со стороны Ирана.

Также с Вэнсом в Исламабад должны прибыть специальный посланник Стив Уиткофф и советник, а также зять Трампа, Джаред Кушнер.

Ранее Трамп угрожал начать новую кампанию бомбардировок иранских мостов и электростанций, если стороны не достигнут соглашения.

Кроме того, предполагают в издании, президент США мог бы согласиться продлить срок перемирия с Ираном, если бы появились признаки прогресса. Хотя заключить полномасштабное соглашение в такие сжатые сроки было бы трудно.

Трамп фактически добавил еще один день. Хотя согласованные в рамках мирного соглашения две недели заканчиваются во вторник, 21 апреля. Однако накануне он заявил, что последний срок – вечер среды, 22 числа.

В комментарии The New York Post американский лидер заявил о готовности встретиться с высшим руководством Ирана в случае успешных переговоров.

Мы должны провести переговоры. Поэтому я считаю, что на этом этапе никто не играет в игры,

– подчеркивал он.

По его словам, в основе переговоров лежит одно требование, не подлежащее обсуждению: Иран должен отказаться от любых попыток создания ядерного оружия.

Что этому предшествовало?

Весь понедельник, 20 апреля, Белый дом ждал сигнала из Тегерана о том, что тот направит свою переговорную команду в Исламабад. Один из собеседников Axios, знакомый с ситуацией, сообщил: иранцы затягивают переговоры на фоне очевидного давления со стороны Корпуса стражей исламской революции на переговорщиков. Цель таких шагов – добиться более жесткой позиции: никаких переговоров до прекращения американской блокады.

В то же время пакистанские, египетские и турецкие посредники призвали иранцев приехать на встречу. Зато иранская команда ждала разрешения от верховного лидера. И оно поступило в понедельник вечером.