Венс має вирушити ближче до ранку вівторка, 21 квітня, або пізно ввечері понеділка, 20 числа, за американським часом. Про це повідомляє Axios.

Що відомо про нові перемовини з Іраном?

Венс має прибути до Пакистану в той момент, коли закінчиться термін дії угоди про припинення вогню. За інформацією CNN, перемовини мають відбутися в середу, 22 квітня. Щоправда, у делегації США підкреслюють, що ситуація залишається нестабільною через різку риторику як з боку США, так і з боку Ірану.

Також з Венсом в Ісламабад мають прибути спеціальний посланець Стів Віткофф і радник, а також зять Трампа, Джаред Кушнер.

Раніше Трамп погрожував розпочати нову кампанію бомбардувань іранських мостів і електростанцій, якщо сторони не досягнуть угоди.

Крім того, припускають у виданні, президент США міг би погодитися продовжити термін перемир'я з Іраном, якби з'явилися ознаки прогресу. Хоча укласти повномасштабну угоду в такі стислі терміни було б важко.

Трамп фактично додав ще один день. Хоча узгоджені у межах мирної угоди два тижні закінчуються у вівторок, 21 квітня. Проте напередодні він заявив, що останній термін – вечір середи, 22 числа.

У коментарі The New York Post американський лідер заявив про готовність зустрітися з вищим керівництвом Ірану в разі успішних перемовин.

Ми повинні провести переговори. Тому я вважаю, що на цьому етапі ніхто не грає в ігри,

– наголошував він.

За його словами, в основі перемовин лежить одна вимога, що не підлягає обговоренню: Іран повинен відмовитися від будь-яких спроб створення ядерної зброї.

Які події цьому передували?

Весь понеділок, 20 квітня, Білий дім чекав на сигнал з Тегерана про те, що той направить свою переговорну команду до Ісламабада. Один зі співрозмовників Axios, знайомий із ситуацією, повідомив: іранці затягують переговори на тлі очевидного тиску з боку Корпусу вартових ісламської революції на переговорників. Мета таких кроків – домогтися жорсткішої позиції: жодних переговорів до припинення американської блокади.

Водночас Пакистанські, єгипетські та турецькі посередники закликали іранців приїхати на зустріч. Натомість іранська команда чекала на дозвіл від верховного лідера. І воно надійшло у понеділок увечері.

Як проходять перемовини з Іраном?

На початку квітня Трамп заявив, що США та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню. За його словами, Вашингтон досяг своїх військових цілей у цій операції та готовий працювати над укладенням мирної угоди з Тегераном.

Згодом американський президент заявив, що США почнуть блокувати всі судна, які намагатимуться пройти через Ормузьку протоку. Також він наказав флоту зупиняти в міжнародних водах судна, які сплатили Ірану за прохід.

У відповідь на це Іран відмовлявся виконувати ультиматуми Трампа та наголошував, що жодних перемовин зі США не буде.

17 квітня Іран відкрив Ормузьку протоку для всіх комерційних суден на період перемир'я в Лівані. Проте 18 числа знову її закрив.заявили Там заявили, що Ормузька протока залишатиметься під жорстким контролем, доки США не припинять втручання і не гарантують вільний прохід суден до та з Ірану.

20 квітня в Ірані вкотре зауважили, що вони наразі не планують брати участь у другому раунді переговорів зі США. Адже іранці не вірять в дедлайни чи ультиматуми щодо питань національних інтересів країни.