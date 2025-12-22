Украина в частном порядке признает, что они потеряют Донбасс, – Вэнс
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина в частном порядке признает возможность потери Донецкой области.
- В то же время Джей Ди Вэнс отметил, что споры о подчинении Донецкой области задерживают мирные переговоры.
Украина считает уступки в виде передачи всей территории Донецкой области, а также части тех земель, которые еще подконтрольны ей, угрозой собственной безопасности в дальнейшем в будущем, допуская возможность повторения агрессии.
Впрочем, в Киеве якобы признают, что в конце концов это придется сделать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса для британского издания UnHerd.
Смотрите также Надо уважать своих родителей, а не отправлять их деньги в Украину, – Вэнс о помощи Киеву
Что сказал Вэнс о Донбассе?
По мнению американского чиновника, россияне на самом деле стремятся получить контроль над всей территорией Донецкой области, и хотя Украина выступает против этого, по его словам, это все же произойдет в результаты.
Украинцы, понятно, считают это серьезной проблемой безопасности, но даже они в частном порядке признают, что в конце концов, вероятно, потеряют Донецк, это может быть через 12 месяцев, а может и дольше,
– сказал он.
Джей Ди Вэнс признал, что это "ужасная территориальная уступка", однако отметил, что споры вокруг вопроса подчинения Донецкой области вызывают "существенную задержку" в мирных переговорах.
В то же время он заявил о "прорыв" во время мирных переговоров относительно войны в Украине. В то же время, по словам политика, остается вероятность того, что сторонам не удастся достичь мирного решения.
Что известно об обсуждении такого предложения?
Вашингтон давит на Киев относительно Донецкой области и предлагает различные решения. Например, создание демилитаризованной зоны. Западные СМИ пишут, что предложения США по территориям неприемлемы для Украины.
Владимир Зеленский на днях заявил, что Украина не планирует выходить с территорий, которые сейчас контролируют украинские силы, и что любые решения по свободной экономической зоне будут принимать украинцы.
Полковник США в отставке Джон Свит и аналитик по нацбезопасности Марк Тот, заметили, что эта территория является ключевой для сдерживания российских захватчиков. Если Россия ее получит, то останавливаться на этом не будет.