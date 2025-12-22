Украина считает уступки в виде передачи всей территории Донецкой области, а также части тех земель, которые еще подконтрольны ей, угрозой собственной безопасности в дальнейшем в будущем, допуская возможность повторения агрессии.

Впрочем, в Киеве якобы признают, что в конце концов это придется сделать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса для британского издания UnHerd.

Что сказал Вэнс о Донбассе?

По мнению американского чиновника, россияне на самом деле стремятся получить контроль над всей территорией Донецкой области, и хотя Украина выступает против этого, по его словам, это все же произойдет в результаты.

Украинцы, понятно, считают это серьезной проблемой безопасности, но даже они в частном порядке признают, что в конце концов, вероятно, потеряют Донецк, это может быть через 12 месяцев, а может и дольше,

– сказал он.

Джей Ди Вэнс признал, что это "ужасная территориальная уступка", однако отметил, что споры вокруг вопроса подчинения Донецкой области вызывают "существенную задержку" в мирных переговорах.

В то же время он заявил о "прорыв" во время мирных переговоров относительно войны в Украине. В то же время, по словам политика, остается вероятность того, что сторонам не удастся достичь мирного решения.

Что известно об обсуждении такого предложения?