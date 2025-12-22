Україна в приватному порядку визнає, що вони втратять Донбас, – Венс

Україна вважає поступки у вигляді передачі усієї території Донецької області, і навіть частини тих земель, які ще підконтрольні їй, загрозою власній безпеці надалі у майбутньому, допускаючи можливість повторення агресії.

Утім, у Києві нібито визнають, що зрештою це доведеться зробити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю віцепрезидента США Джей Ді Венса для британського видання UnHerd.

Дивіться також Треба шанувати своїх батьків, а не відправляти їхні гроші в Україну, – Венс про допомогу Києву

Що сказав Венс про Донбас?

На думку американського високопосадовця, росіяни насправді прагнуть отримати контроль над усією територією Донецької області, і хоч Україна виступає проти цього, за його словами, це все ж станеться у результати.

Українці, зрозуміло, вважають це серйозною проблемою безпеки, але навіть вони у приватному порядку визнають, що зрештою, ймовірно, втратять Донецьк, це може бути через 12 місяців, а може й довше,

– сказав він.

Джей Ді Венс визнав, що це "жахлива територіальна поступка", проте наголосив, що суперечки навколо питання підпорядкування Донецької області спричиняють "суттєву затримку" у мирних переговорах.

Водночас він заявив про "прорив" під час мирних переговорів щодо війни в Україні. Водночас, за словами політика, залишається ймовірність того, що сторонам не вдасться досягнути мирного вирішення.

Що відомо про обговорення такої пропозиції?