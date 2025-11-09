Под угрозой 40 из 54 государств: политолог раскрыл, как Россия прорабатывает страны Африки

Кремль вбрасывает значительные ресурсы на то, чтобы влиять на страны Африки. На самом деле тут произошла довольно парадоксальная ситуация.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель, отметив, что Россия не только перебрасывает в некоторые страны свои вооруженные формирования вроде ЧВК "Вагнера". Там еще и пытаются работать на информационном уровне.

К теме Российский неоколониализм: как Кремль "кукловодит" странами Африки

Как Россия работает в Африке?

Как отметил Кошель, когда речь идет о борьбе за влияние в регионах, тут не стоит говорить о тактическом уровне. Все это происходит на стратегическом уровне.

К примеру, Россия на протяжении последних лет входит в глубокий экономический кризис из-за войны против Украины. Парадоксально, но при этом они вдвое нарастили пропагандистское присутствие в Африке.

Сейчас они активно работают в 40 из 54 стран. И трудно тут найти логическое объяснение. Что они могут предложить? Да, старое, но дешевое оружие. Возможно, рынок сбыта сельскохозяйственной продукции. Но это не так много, если сравнивать с Китаем, который развивает инфраструктуру,

– сказал Кошель.

Усиление информационного влияния России произошло из-за действий Соединенных Штатов. Они прекратили финансировать "Голос Америки" и другие информационные агентства. Россия же активно работает на этом направлении.

Влияние России на Африку: кратко