Под угрозой 40 из 54 государств: политолог раскрыл, как Россия прорабатывает страны Африки
- Россия работает над тем, чтобы усиливать влияние среди стран Африки. Там особенно уделяют внимание информационному присутствию.
- Политолог Алексей Кошель отметил, что Россия информационно присутствует в 40 из 54 африканских стран.
Кремль вбрасывает значительные ресурсы на то, чтобы влиять на страны Африки. На самом деле тут произошла довольно парадоксальная ситуация.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель, отметив, что Россия не только перебрасывает в некоторые страны свои вооруженные формирования вроде ЧВК "Вагнера". Там еще и пытаются работать на информационном уровне.
Как Россия работает в Африке?
Как отметил Кошель, когда речь идет о борьбе за влияние в регионах, тут не стоит говорить о тактическом уровне. Все это происходит на стратегическом уровне.
К примеру, Россия на протяжении последних лет входит в глубокий экономический кризис из-за войны против Украины. Парадоксально, но при этом они вдвое нарастили пропагандистское присутствие в Африке.
Сейчас они активно работают в 40 из 54 стран. И трудно тут найти логическое объяснение. Что они могут предложить? Да, старое, но дешевое оружие. Возможно, рынок сбыта сельскохозяйственной продукции. Но это не так много, если сравнивать с Китаем, который развивает инфраструктуру,
– сказал Кошель.
Усиление информационного влияния России произошло из-за действий Соединенных Штатов. Они прекратили финансировать "Голос Америки" и другие информационные агентства. Россия же активно работает на этом направлении.
Влияние России на Африку: кратко
- Россия работает над военным влиянием на некоторые страны Африки. До недавнего времени там действовала печально известная ЧВК "Вагнера". Недавно ее заменил так называемый "Африканский корпус".
- Это еще одно подразделение, которое связано с Россией. В общем страна-агрессор перевозит танки, бронетехнику и артиллерию в Западную Африку в обход санкций.
- СМИ сообщают, что Россия вербует африканских женщин для производства "Шахедов". Им обещают высокие зарплаты и нормальную работу. Но в результате они вынуждены работать на российских военных заводах.