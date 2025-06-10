Конвои российских грузовых судов перевозят танки, бронетехнику и артиллерию в Западную Африку в обход западных санкций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Associated Press.

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Подробнее об "Африканском корпусе"

"Африканский корпус" создан два года назад и связан с тайным подразделением российской армии. Он набирает обороты на фоне вывода войск США и Европы из региона. Это происходит после того, как страны, такие как Мали, Буркина-Фасо и Нигер начали обращаться к России за поддержкой в сфере безопасности.

Ранее в этих регионах действовали наемные группы, в частности печально известная ЧВК "Вагнера", но после смерти Евгения Пригожина в 2023 году Москва усилила там контроль.

Россия усиливает военное присутствие в Африке

Как сообщает издание, на спутниковых снимках изображено, как российские подсанкционные суда совершили почти месячное путешествие из Балтийского моря в порты Гвинеи. Оттуда оружие грузовиками доставляется в Мали.

Среди обнаруженного вооружения – гаубицы, оборудование для радиоэлектронной борьбы, бронеавтомобили и другие средства. Все они, по данным собеседников, предназначены прежде всего для "Африканского корпуса".

Как говорится в материале, "Африканский корпус" активно проводит набор в России. Даже предлагает выплаты до 2,1 миллиона рублей и земельные участки за подписание контракта с Минобороны.

Евросоюз наложил санкции

В декабре ЕС наложил санкции на генерал-майора Андрея Аверьянова, утверждая, что он отвечает за операции "Африканского корпуса".

Во многих африканских странах российские войска обеспечивают безопасность военных хунт, которые свергли законные демократические правительства, серьезно ухудшая стабильность, безопасность и демократию стран,

– говорится в решении ЕС.

Напомним, ЧВК "Вагнера" заявили, что покидают Мали, утверждая, что, якобы, выполнили основную задачу – "вернули все региональные столицы под контроль законной власти". Тогда вагнеровцы воевали против вооруженных экстремистских группировок. По данным западных СМИ, российские наемники должны были готовить малийскую армию и защищать ее руководство.