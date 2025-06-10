Конвої російських вантажних суден перевозять танки, бронетехніку та артилерію до Західної Африки в обхід західних санкцій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Associated Press.

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Детальніше про "Африканський корпус"

"Африканський корпус" створений два роки тому і пов'язаний з таємним підрозділом російської армії. Він набирає обертів на тлі виведення військ США та Європи з регіону. Це відбувається після того, як країни, такі як Малі, Буркіна-Фасо та Ніґер почали звертатися до Росії за безпековою підтримкою.

Раніше в цих регіонах діяли найманські групи, зокрема сумнозвісна ПВК "Вагнера", але після смерті Євгенія Пригожина у 2023 році Москва посилила там контроль.

Росія посилює військову присутність в Африці

Як повідомляє видання, на супутникових знімках зображено, як російські підсанкційні судна здійснили майже місячну подорож з Балтійського моря до портів Гвінеї. Звідти зброя вантажівками доставляється до Малі.

Серед виявленого озброєння – гаубиці, обладнання для радіоелектронної боротьби, бронеавтомобілі та інші засоби. Усі вони, за даними співрозмовників, призначені передусім для "Африканського корпусу".

Як йдеться у матеріалі, "Африканський корпус" активно проводить набір в Росії. Навіть пропонує виплати до 2,1 мільйона рублів та земельні ділянки за підписання контракту з Міноборони.

Євросоюз наклав санкції

У грудні ЄС наклав санкції на генерал-майора Андрія Авер'янова, стверджуючи, що він відповідає за операції "Африканського корпусу".

У багатьох африканських країнах російські війська забезпечують безпеку військових хунт, які скинули законні демократичні уряди, серйозно погіршуючи стабільність, безпеку та демократію країн,

– мовиться у рішенні ЄС.

Нагадаємо, ПВК "Вагнера" заявили, що залишають Малі, стверджуючи, що, нібито, виконали основне завдання – "повернули усі регіональні столиці під контроль законної влади". Тоді вагнерівці воювали проти збройних екстремістських угруповань. За даними західних ЗМІ, російські найманці мали готувати малійську армію та захищати її керівництво.