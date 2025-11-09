Під загрозою 40 із 54 держав: політолог розкрив, як Росія опрацьовує країни Африки
- Росія працює над тим, аби посилювати вплив серед країн Африки. Там особливо приділяють увагу інформаційній присутності.
- Політолог Олексій Кошель наголосив, що Росія інформаційно присутня в 40 з 54 африканських країн.
Кремль вкидає значні ресурси на те, аби впливати на країни Африки. Насправді тут сталася досить парадоксальна ситуація.
Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель, зауваживши, що Росія не лише перекидає до деяких країн свої збройні формування на кшталт ПВК "Вагнера". Там ще й намагаються працювати на інформаційному рівні.
Як Росія працює в Африці?
Як наголосив Кошель, коли йдеться про боротьбу за вплив у регіонах, тут не варто говорити про тактичний рівень. Все це відбувається на стратегічному рівні.
До прикладу, Росія упродовж останніх років входить в глибоку економічну кризу через війну проти України. Парадоксально, але при цьому вони удвічі наростили пропагандистську присутність в Африці.
Зараз вони активно працюють в 40 з 54 країн. І важко тут знайти логічне пояснення. Що вони можуть запропонувати? Так, стару, але дешеву зброю. Можливо, ринок збуту сільськогосподарської продукції. Але це не так багато, якщо порівнювати з Китаєм, який розбудовує інфраструктуру,
– сказав Кошель.
Посилення інформаційного впливу Росії сталося через дії Сполучених Штатів. Вони припинили фінансувати "Голос Америки" та інші інформаційні агентства. Росія ж активно працює на цьому напрямку.
Вплив Росії на Африку: коротко
- Росія працює над військовий впливом на деякі країни Африки. Донедавна там діяла сумнозвісна ПВК "Вагнера". Нещодавно її замінив так званий "Африканський корпус".
- Це ще один підрозділ, який пов'язаний з Росією. Загалом країна-агресорка перевозить танки, бронетехніку та артилерію до Західної Африки в обхід санкцій.
- ЗМІ повідомляють, що Росія вербує африканських жінок для виробництва "Шахедів". Їм обіцяють високі зарплати та нормальну роботу. Але в результаті вони змушені працювати на російських військових заводах.