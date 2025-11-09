Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель, зауваживши, що Росія не лише перекидає до деяких країн свої збройні формування на кшталт ПВК "Вагнера". Там ще й намагаються працювати на інформаційному рівні.

Як Росія працює в Африці?

Як наголосив Кошель, коли йдеться про боротьбу за вплив у регіонах, тут не варто говорити про тактичний рівень. Все це відбувається на стратегічному рівні.

До прикладу, Росія упродовж останніх років входить в глибоку економічну кризу через війну проти України. Парадоксально, але при цьому вони удвічі наростили пропагандистську присутність в Африці.

Зараз вони активно працюють в 40 з 54 країн. І важко тут знайти логічне пояснення. Що вони можуть запропонувати? Так, стару, але дешеву зброю. Можливо, ринок збуту сільськогосподарської продукції. Але це не так багато, якщо порівнювати з Китаєм, який розбудовує інфраструктуру,

– сказав Кошель.

Посилення інформаційного впливу Росії сталося через дії Сполучених Штатів. Вони припинили фінансувати "Голос Америки" та інші інформаційні агентства. Росія ж активно працює на цьому напрямку.

Вплив Росії на Африку: коротко