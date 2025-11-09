Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель, отметив, что Россия не только перебрасывает в некоторые страны свои вооруженные формирования вроде ЧВК "Вагнера". Там еще и пытаются работать на информационном уровне.

Как Россия работает в Африке?

Как отметил Кошель, когда речь идет о борьбе за влияние в регионах, тут не стоит говорить о тактическом уровне. Все это происходит на стратегическом уровне.

К примеру, Россия на протяжении последних лет входит в глубокий экономический кризис из-за войны против Украины. Парадоксально, но при этом они вдвое нарастили пропагандистское присутствие в Африке.

Сейчас они активно работают в 40 из 54 стран. И трудно тут найти логическое объяснение. Что они могут предложить? Да, старое, но дешевое оружие. Возможно, рынок сбыта сельскохозяйственной продукции. Но это не так много, если сравнивать с Китаем, который развивает инфраструктуру,

– сказал Кошель.

Усиление информационного влияния России произошло из-за действий Соединенных Штатов. Они прекратили финансировать "Голос Америки" и другие информационные агентства. Россия же активно работает на этом направлении.

Влияние России на Африку: кратко