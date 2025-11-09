Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель, отметив, что Россия не только перебрасывает в некоторые страны свои вооруженные формирования вроде ЧВК "Вагнера". Там еще и пытаются работать на информационном уровне.
Как Россия работает в Африке?
Как отметил Кошель, когда речь идет о борьбе за влияние в регионах, тут не стоит говорить о тактическом уровне. Все это происходит на стратегическом уровне.
К примеру, Россия на протяжении последних лет входит в глубокий экономический кризис из-за войны против Украины. Парадоксально, но при этом они вдвое нарастили пропагандистское присутствие в Африке.
Сейчас они активно работают в 40 из 54 стран. И трудно тут найти логическое объяснение. Что они могут предложить? Да, старое, но дешевое оружие. Возможно, рынок сбыта сельскохозяйственной продукции. Но это не так много, если сравнивать с Китаем, который развивает инфраструктуру,
– сказал Кошель.
Усиление информационного влияния России произошло из-за действий Соединенных Штатов. Они прекратили финансировать "Голос Америки" и другие информационные агентства. Россия же активно работает на этом направлении.
Влияние России на Африку: кратко
- Россия работает над военным влиянием на некоторые страны Африки. До недавнего времени там действовала печально известная ЧВК "Вагнера". Недавно ее заменил так называемый "Африканский корпус".
- Это еще одно подразделение, которое связано с Россией. В общем страна-агрессор перевозит танки, бронетехнику и артиллерию в Западную Африку в обход санкций.
- СМИ сообщают, что Россия вербует африканских женщин для производства "Шахедов". Им обещают высокие зарплаты и нормальную работу. Но в результате они вынуждены работать на российских военных заводах.