Во Франции сейчас сложная политическая ситуация, которая может повлиять на Украину. Говорится о сокращении социальной и военной помощи для нашего государства.

Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал в эфире 24 Канала, что политическая модель Франции, несмотря на свою силу, имеет и определенные недостатки. Если у президента большинство в парламенте, то он усиливает только свои позиции у власти, однако если большинства нет, то положение совсем другое. Ему сложно принимать важные решения.

Смотрите также В 2024 году только 2 страны были готовы отправить войска в Украину, – Макрон уточнил, какие именно

Что будет с помощью Украине?

Олег Рыбачук считает, что из-за политических проблем во Франции экономика этого государства также будет страдать, что, однозначно, будет иметь негативные последствия для Украины. Вероятно, существенно уменьшится поддержка.

Почему во Франции политический кризис? Во Франции возникли трудности из-за отставки правительства, которая стала следствием проваленного голосования за госбюджет на 2025 год. Правые и левые партии объединились против правительства Мишеля Барнье после того, как он воспользовался "процедурой 49.3" для принятия непопулярного бюджета без голосования.



Эммануэль Макрон оказался в сложном положении, ведь потерял большинство в парламенте, поэтому теперь ему трудно продвигать принятие важных решений. Кроме того, Франция имеет рекордный дефицит бюджета, правительства меняются одно за другим, а стабильность политической системы оказалась под угрозой.



Источник: Европейская Правда

Эммануэль Макрон из-за внутренних проблем предлагает оптимизировать бюджет страны, чтобы значительно меньше тратить средств. Это может повлиять на социальные программы, которые придется сокращать.

Страна катится в финансовую катастрофу и правительство это понимает. Если ты популист и ты в оппозиции, то это золотые времена, но если ты находишься у власти и понимаешь, что у тебя ограниченные ресурсы и надо сокращать расходы, то всегда попадаешь под шквал критики (говорится о Макроне – 24 Канал),

– сказал глава аналитически-адвокационной организации.

Любые непопулярные, но вынужденные решения, общество воспринимает неохотно и с возмущением.

Какова роль Франции в поддержке Украины?