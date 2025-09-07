У Франції зараз складна політична ситуація, яка може вплинути на Україну. Мовиться про скорочення соціальної та військової допомоги для нашої держави.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів в етері 24 Каналу, що політична модель Франції, попри свою силу, має й певні недоліки. Якщо у президента більшість у парламенті, то він посилює лише свої позиції при владі, однак якщо більшості немає, то становище зовсім інше. Йому складно ухвалювати важливі рішення.

Що буде із допомогою Україні?

Олег Рибачук вважає, що через політичні проблеми у Франції економіка цієї держави також страждатиме, що, однозначно, матиме негативні наслідки для України. Ймовірно, суттєво зменшиться підтримка.

Чому у Франції політична криза? У Франції виникли труднощі через відставку уряду, яка стала наслідком проваленого голосування за держбюджет на 2025 рік. Праві та ліві партії об'єдналися проти уряду Мішеля Барньє після того, як він скористався "процедурою 49.3" для ухвалення непопулярного бюджету без голосування.



Еммануель Макрон опинився в складному становищі, адже втратив більшість у парламенті, тому тепер йому важко просувати ухвалення важливих рішень. Крім того, Франція має рекордний дефіцит бюджету, уряди змінюються один за одним, а стабільність політичної системи опинилася під загрозою.



Джерело: Європейська Правда

Еммануель Макрон через внутрішні проблеми пропонує оптимізувати бюджет країни, аби значно менше витрачати коштів. Це може вплинути на соціальні програми, які доведеться скорочувати.

Країна котиться у фінансову катастрофу й уряд це розуміє. Якщо ти популіст і ти в опозиції, то це золоті часи, але якщо ти перебуваєш при владі й розумієш, що в тебе обмежені ресурси й треба скорочувати витрати, то завжди попадаєш під шквал критики (мовиться про Макрона – 24 Канал),

– сказав голова аналітично-адвокаційної організації.

Будь-які непопулярні, але вимушені рішення, суспільство сприймає неохоче та з обуренням.

Яка роль Франції у підтримці України?