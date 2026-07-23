Мэр Кишинева обратился к Зеленскому в связи с угрозой возникновения проблем с водоснабжением

Мэр Кишинева Ион Чебан призвал президента Украины Владимира Зеленского лично принять участие в решении вопроса о возможных перебоях с водоснабжением в Молдове. В то же время министр окружающей среды страны резко раскритиковал такую инициативу, заявил, что проблему следует решать внутри государства.

Об этом сообщило издание Newsmaker.

Что хотят чиновники Молдовы?

По словам Чебана, он планирует направить письмо от своего имени, а также от имени жителей Кишинева и центральной части страны. Мэр выразил надежду, что украинские власти не допустят возникновения водного кризиса для населения Молдовы. В то же время он раскритиковал руководство своей страны, заявив, что не доверяет его способность эффективно справиться с потенциальным кризисом.

В ответ министр окружающей среды Молдовы Георге Хаждер заявил, что городские власти должны в первую очередь заниматься модернизацией системы водоснабжения, а не перекладывать ответственность на Украину. По его словам, в Кишиневе до сих пор эксплуатируются устаревшие водопроводные сети и водозаборная станция, построенная еще в 1974 году, которые нуждаются в обновлении.

Почему возникла проблема с водой?

В середине июля Украина предложила сократить объемы сброса воды из Днестровского водохранилища со 100 до 70 кубометров в секунду, чтобы сохранить запасы на случай продолжительной засухи. После обращения молдавской стороны Киев согласился до конца июля оставить действующий режим сброса воды.

Ранее министр окружающей среды Молдовы предупреждал, что из-за снижения уровня воды в Днестровском водохранилище Кишинев может столкнуться с перебоями в водоснабжении. В свою очередь Ион Чебан назвал эту проблему искусственной и обвинил центральные власти в попытке оставить столицу без воды.

Напомним, 15 марта в Молдове объявили 15-дневный режим экологической тревоги из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами после российского удара по Днестровской ГЭС. Правительство заявило, что загрязнение распространяется вниз по течению, обратилось за помощью к ЕС и не исключает ограничения использования воды в наиболее пострадавших районах.