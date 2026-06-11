Впервые со времен СССР: Россия возводит полностью новую военную базу у границы НАТО

Россия начала строительство первой с советских времен новой военной базы в деревне Новая Вилга под Петрозаводском, недалеко от границы с Финляндией. Здесь враг может разместить тысячи солдат.

Активные строительные работы стартовали весной 2026 года и сейчас быстро продвигаются. На территории уже возводят примерно десять больших казарменных зданий. Об этом сообщает Yle со ссылкой на военного эксперта, бывшего офицера финской разведки Марко Эклюнда и анализ спутниковых снимков.

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Что известно о новой военной базе россиян у границы НАТО?

Масштаб проекта является беспрецедентным для этого региона: ранее в Петрозаводске преимущественно только ремонтировали или модернизировали старые советские военные объекты.

Первые признаки подготовки к строительству – вырубку леса – зафиксировали на спутниковых снимках еще в ноябре 2025 года. Земляные работы стартовали зимой того же года.

Спутниковые данные показывают, что работы начали с возведения штабной части. На месте уже прослеживаются плац, здание штаба и около десятка казарм.

По оценке Марко Эклюнда, казармы являются типичными для российской военной застройки: 3 – 4 этажа, размеры примерно 65 на 24 метра, то есть около 1500 квадратных метров на каждый этаж.

Эксперт считает, что на базе могут разместить примерно 4 – 6 тысяч военных. Сюда могут передислоцировать мотострелковую бригаду или основные подразделения новой мотострелковой дивизии. По его словам, Россия сейчас формирует такие соединения в Республике Карелия.

Новая военная база россиян у границ с Финляндией Фото: Yle / Planet Labs PBC

Факт строительства российские власти официально подтвердили в конце мая 2026 года, когда объект посетил заместитель министра обороны России Павел Фрадков.

По данным минобороны России, на территории планируют возвести более 50 объектов, в частности казармы, многоквартирные дома для военных семей и спортивную инфраструктуру.

Эклюнд отмечает, что усиление российских войск вдоль границ НАТО может создавать потенциальную угрозу для Финляндии, поскольку общие боевые возможности россиян растут. В то же время он подчеркивает, что это не происходит быстро.

Сначала врагу нужно построить инфраструктуру, закупить технику, набрать личный состав и обучить его. Только после этого такие войска начнут реально функционировать.

Эклюнд заметил, что война против Украины сейчас существенно ограничивает возможности России быстро наращивать силы на других направлениях.

Напомним, что Россия активно строит новую военную инфраструктуру вблизи границ ЕС. Военные и разведка считают, что это может быть подготовкой к долгосрочному противостоянию с НАТО после завершения войны в Украине.

По данным расследования, речь идет о строительстве казарм, складов боеприпасов и площадок для техники, способных разместить десятки тысяч военных. Работы ведутся сразу в нескольких регионах: кроме Петрозаводска возле Финляндии, также в Петсамо (Печенга) возле Норвегии, в Саперном, Луге под Псковом и Балтийске в Калининградской области. Также фиксируется расширение инфраструктуры в Кирилловском, примерно в 70 километрах от финской границы, и модернизация базы в Кандалакше на побережье Белого моря.