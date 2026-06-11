Активні будівельні роботи стартували навесні 2026 року і зараз швидко просуваються. На території вже зводять приблизно десять великих казармених будівель. Про це повідомляє Yle з посиланням на військового експерта, колишнього офіцера фінської розвідки Марко Еклюнда та аналіз супутникових знімків.

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Що відомо про нову військову базу росіян біля кордону НАТО?

Масштаб проєкту є безпрецедентним для цього регіону: раніше в Петрозаводську переважно лише ремонтували або модернізували старі радянські військові об'єкти.

Перші ознаки підготовки до будівництва – вирубку лісу – зафіксували на супутникових знімках ще у листопаді 2025 року. Земляні роботи стартували взимку того ж року.

Супутникові дані показують, що роботи почали зі зведення штабної частини. На місці вже простежуються плац, будівля штабу та близько десятка казарм.

За оцінкою Марко Еклюнда, казарми є типовими для російської військової забудови: 3 – 4 поверхи, розміри приблизно 65 на 24 метри, тобто близько 1500 квадратних метрів на кожен поверх.

Експерт вважає, що на базі можуть розмістити приблизно 4 – 6 тисяч військових. Сюди можуть передислокувати мотострілецьку бригаду або основні підрозділи нової мотострілецької дивізії. За його словами, Росія зараз формує такі з'єднання в Республіці Карелія.

Нова військова база росіян біля кордонів з Фінляндією Фото: Yle / Planet Labs PBC

Факт будівництва російська влада офіційно підтвердила наприкінці травня 2026 року, коли об'єкт відвідав заступник міністра оборони Росії Павло Фрадков.

За даними міноборони Росії, на території планують звести понад 50 об'єктів, зокрема казарми, багатоквартирні будинки для військових сімей і спортивну інфраструктуру.

Еклюнд наголошує, що посилення російських військ уздовж кордонів НАТО може створювати потенційну загрозу для Фінляндії, оскільки загальні бойові можливості росіян зростають. Водночас він підкреслює, що це не відбувається швидко.

Спочатку ворогу потрібно збудувати інфраструктуру, закупити техніку, набрати особовий склад і навчити його. Лише після цього такі війська почнуть реально функціонувати.

Еклюнд зауважив, що війна проти України зараз суттєво обмежує можливості Росії швидко нарощувати сили на інших напрямках.

Нагадаємо, що Росія активно будує нову військову інфраструктуру поблизу кордонів ЄС. Військові та розвідка вважають, що це може бути підготовкою до довгострокового протистояння з НАТО після завершення війни в Україні.

За даними розслідування, йдеться про будівництво казарм, складів боєприпасів і майданчиків для техніки, здатних розмістити десятки тисяч військових. Роботи ведуться одразу в кількох регіонах: окрім Петрозаводська біля Фінляндії, також у Петсамо (Печенга) біля Норвегії, у Сапьорному, Лузі під Псковом і Балтійську в Калінінградській області. Також фіксується розширення інфраструктури в Кіріловському, приблизно за 70 кілометрів від фінського кордону, та модернізація бази в Кандалакші на узбережжі Білого моря.