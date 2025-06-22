Дело не в самом Трампе: почему США откладывают решение по Ирану

Проблема нерешительности США в отношении Ирана заключается не в самом Трампе, а в общем отсутствии видения американской политики на Ближнем Востоке. Вашингтон так и не выработал последовательной политики в отношении региона после завершения войн в Ираке и Афганистане.

Рост влияния Турции и Саудовской Аравии не позволяют Соединенным Штатам Америки действовать решительно и диктовать условия. Такое мнение 24 Каналу высказал кандидат исторических наук, аналитик "Детектор медиа" Егор Брайлян.

Смотрите также На руках кровь украинцев: кто такой Али Хаменеи и что будет с Ираном, если режим аятолл упадет

Почему Трамп не принимает жесткие решения по Ирану

После завершения войны в Ираке, что произошло еще при президентстве Барака Обамы, и после вывода войск из Афганистана во времена Джо Байдена, Соединенные Штаты так и не сформулировали комплексной, системной стратегии относительно своего видения Ближнего Востока. Несмотря на это, американские войска остаются присутствовать в ряде стран региона – в Саудовской Аравии, Катаре, Турции.

В отношении Ирана США не демонстрировали последовательной политики. Да, они усиливали санкционное давление, однако кандидат исторических наук не ожидает применения жесткой силы.

Под этим я говорю о военной операции США и их союзников – Великобритании, Турции, Израиля против Ирана,

– подчеркнул Егор Брайлян.

На этом фоне Дональд Трамп стремился войти в историю как миротворец: он обещал завершить российско-украинскую войну за один день, стать посредником в урегулировании конфликта в секторе Газа. Однако, как видим, эти инициативы не были реализованы.

Другие страны начинают воспринимать геополитическую слабость Вашингтона. Но вопрос не только в Трампе, а в самой системе принятия решений в США. Американская администрация пока не демонстрирует готовности четко определить свою лидерскую роль на Ближнем Востоке, особенно учитывая рост влияния Турции и Саудовской Аравии, которые все активнее продвигают собственные интересы. Это препятствует Вашингтону прямо диктовать свои условия.

Отметим, американская авиация атаковала ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Эсфахане. По словам Трампа, главный удар нанесли по Фордо, все самолеты уже покинули воздушное пространство Ирана.