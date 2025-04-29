Австралия не передала Украине обещанные танки Abrams из-за отсутствия разрешения США, – СМИ

Австралия до сих пор не смогла передать Украине списанные танки Abrams. США до сих пор не предоставили разрешение на экспорт.

В Австралии уже не уверены, что Abrams нужен Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Почему Австралия до сих пор не передала Украине Abrams

Передача техники осложнилась после того, как президент США Дональд Трамп на время приостановил военную помощь Украине.

Несмотря на возобновление поддержки, Австралия до сих пор ожидает разрешения на экспорт танков, но согласования с американской стороны пока нет.

Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцы хотят эти машины – крыша танка является самым слабым местом Abrams, а это война с беспилотниками,

– сообщил один из представителей Минобороны Австралии в комментарии для ABC.

Чиновники также отмечают, что транспортировка техники через океан осложняется тем, что в Австралии ограничено количество специалистов, которые могли бы контролировать процесс перевозки танков в Украину.

В октябре 2024 года правительство Австралии утвердило передачу нескольких десятков списанных танков Abrams в рамках пакета военной помощи на сумму 245 миллионов долларов.

Эти машины должны были освободить место в австралийской армии для более новой версии танков – M1A2.