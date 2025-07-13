В ближайшие дни вы увидите рекордный поток оружия, чтобы помочь Украине, – сенатор Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил 13 июля, что в ближайшие дни он ожидает рекордного потока оружия для Украины. Он также отметил, что США вскоре могут принять разрушительные санкции против России, которых еще никогда не было.

США, в частности, возьмутся за конфискованные российские активы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью сенатора Грэма для CBS News.

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Что заявил Грэм о вооруженной поддержке Украины?

Сенатор Грэм отметил, что США уже предоставили Украине много оружия и денег. Сейчас уже заключено соглашение с Украиной по минералам на триллионы долларов.

Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный поток оружия, чтобы помочь Украине защититься. Я ожидаю, что в ближайшие дни президент Трамп получит тарифы и санкции, которых он никогда раньше не имел. Я ожидаю, что в ближайшие дни Европа получит больше поддержки в отношении усилий, направленных на помощь Украине,

– заявил Грэм.

Он заинтриговал словами, что не хочет опережать президента Трампа, но посоветовал следить за динамикой конфискованных активов. Европейцы, по его словам, конфискуют у России проценты доходов от ее активов, а министр финансов США Скотт Бессент "хочет пойти дальше".

Следите за планом более агрессивной борьбы с конфискованными активами. Следите за планом, по которому Америка начнет продавать нашим европейским союзникам огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине. Путин рассчитал, что мы устанем, и Европа устанет. Он совершил огромную ошибку,

– заявил Грэм.

НАТО, по его словам, хочет убедиться, что Путин не захватит Украину силой. Из этих соображений Конгресс США стоит на пороге принятия мощного пакета санкций против России и вообще в истории США.

Это даст президенту Трампу инструменты, которых у него нет сегодня, буквально кувалду,

– говорит Грэм.

Сенатор напомнил, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, продолжают торговать с Москвой, что "противно".

"Я разговаривал с президентом Трампом. На прошлой неделе он сказал: "Время действовать". Он пытался заманить Путина за стол переговоров. Но моя цель – положить конец этой войне, и единственный способ положить конец этой войне – это заставить людей, которые поддерживают Путина, выбирать между американской экономикой и помощью Путину", – подчеркнул сенатор.

Он предостерег Китай, Индию и Бразилию. По его словам, они "сильно пострадают", если продолжат помогать Путину.