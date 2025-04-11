Военная помощь и коалиция РЭБ: первые детали с заседания "Рамштайн" в Брюсселе

В Брюсселе 11 апреля проходит запланированное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Во время мероприятия партнеры решили предоставить Украине новые пакеты помощи Украине, а также создали еще одну коалицию "Радиоэлектронная борьба".

На этот раз на "Рамштайн" председательствуют министр обороны Великобритании Джон Гили и министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.