ПВО SAMP/T, ракеты Storm Shadow и невероятная секретность: какую помощь Италия предоставила Украине

Италия стала пятой страной "Группы семи" (G7), с которой Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности. 24 февраля 2024 года, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России, Украина и Италия заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

До этого Украина уже подписала подобные соглашения по безопасности с рядом стран G7 – Великобританией, Германией, Францией и Канадой. Все эти соглашения заключены в рамках формализации Совместной декларации о поддержке Украины, которую подписали 12 июля 2023 года страны G7.

24 Канал продолжает серию материалов о соглашениях по безопасности с Украиной. Какую помощь и в каких объемах Украина получила за год от Италии – читайте в материале.

Всего по состоянию на 24 февраля 2025 года Украина заключила уже 29 двусторонних соглашений о сотрудничестве, которые подписаны на 10 лет и предусматривают предоставление Украине военной поддержки, сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе, проведение учений для украинских военных, гуманитарную поддержку, усиление санкционного давления на Россию и привлечение агрессора к ответственности.



Подробнее об итогах года соглашения по безопасности с Италией – читайте на сайте Центра Днистрянского.

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Какие обязательства взяла на себя Италия в рамках подписанного соглашения по безопасности

Двустороннее соглашение по безопасности с Италией предусматривает комплексное двустороннее взаимодействие между Украиной и Италией по 10 пунктам:

Предоставление Украине вооружения и военной техники.

Сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе (далее – ОПК).

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Обучение и тренировка украинских военных.

Санкции против России и ее сторонников.

Невоенная безопасность и гражданская защита.

Разминирование украинских территорий.

Поддержка энергетической инфраструктуры.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины.

Привлечение России к ответственности.

Положения соглашения по безопасности не содержат конкретных подробностей относительно денежной суммы, которую Италия обязана инвестировать в военную помощь Украине в 2024 году и в дальнейшем. В то же время соглашение предусматривает, что приоритетными сферами военной поддержки со стороны Италии будут противовоздушная оборона, артиллерия и средства дальнобойного поражения.

Военное сотрудничество между странами включает также инвестиции в украинский ОПК и проведение учений для украинских военнослужащих в рамках Миссии ЕС EUMAM.

Какую помощь и в каких объемах Италия предоставила Украине за год

Особенностью имплементации двустороннего соглашения по безопасности с Италией является повышенная секретность данных о военной помощи, что затрудняет оценку уровня эффективности предоставленной поддержки.

В то же время из имеющейся в публичном доступе информации можно сделать вывод о том, что Италия систематически выполняла предоставленные по соглашению о безопасности обязательства в рамках индивидуальных и коллективных инициатив.

Военная поддержка

В отличие от стран G7, с которыми Украина подписала соглашения по безопасности перед Италией, Италия не обнародовала детали по предоставленной Украине военной помощи в течение года имплементации соглашения.

В 2024 году Италия направила Украине 2 комплексных пакета военной поддержки, увеличив общее количество предоставленных с 24 февраля 2022 года оборонных пакетов до 10, однако подробности о стоимости и наполнении этих пакетов остаются конфиденциальными из соображений безопасности.

Для укрепления обороноспособности Украины Италия присоединилась к ряду коалиций возможностей – Коалиции морских возможностей, Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, Коалиции дронов, – а также стала солидером Коалиции бронетехники.

Италия присоединилась к усилению ПВО Украины путем предоставления осенью 2024 года второй зенитно-ракетной системы SAMP/T, которая способна перехватывать баллистические ракеты. Первую аналогичную систему Италия передала Украине совместно с Францией еще в начале 2023 года.



Итальянская батарея SAMP/T в Литве / Фото Минобороны Литвы

Из официальных комментариев военно-политического руководства Украины, Италии и Великобритании можно сделать вывод, что Италия в течение года выполнения соглашения передала Украине ракеты к системам ПВО SAMP/T, САУ М109, дальнобойные ракеты Storm Shadow, итальянские БТР и БМП, в частности БТР Puma, а также боеприпасы.

Сотрудничество в ОПК

Еще осенью 2023 года 5 итальянских оборонных компаний, среди которых Leonardo, Fincantieri, Elettronica, Iveco Defense Vehicles и FAE Group, присоединились к Альянсу оборонных индустрий и выразили готовность способствовать укреплению украинского ОПК. Однако конкретные шаги поддержки со стороны этих компаний в 2024 году оставались конфиденциальными.

В течение года имплементации соглашения Украина и Италия публично обнародовали в основном намерения и планы по дальнейшему взаимодействию в ОПК.

Так, осенью 2024 года Украина и Италия согласовали намерения по углублению двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности, в частности путем укрепления взаимодействия между украинскими предприятиями ОПК и оборонными компаниями Италии в области ПВО, РЭБ и БПЛА, а также путем создания совместных украино-итальянских оборонных предприятий.

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины

Италия присоединилась к инициативам по использованию доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины в рамках ЕС и G7.

За время председательства Италии в G7 в течение 2024 года "Группа семи" запустила инициативу "Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine" (ERA) – программу предоставления Украине кредитных средств на сумму 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов, в частности активов Центрального банка России. К этой программе присоединился также Европейский Союз. В конце октября 2024 года ЕС принял решение о предоставлении Украине займа до 35 миллиардов евро как части программы ERA от G7.

Первый транш средств на сумму 3 миллиарда евро от ЕС в рамках программы ERA Украина получила уже в январе 2025 года. Эти средства были направлены на покрытие приоритетных расходов государственного бюджета. Всего в этом году Украина получит анонсированные 35 миллиардов евро от ЕС в рамках инициативы от G7 ERA и программы Ukraine Facility.



Владимир Зеленский и Джорджда Мелони / Фото ОП

Обучение и тренировки украинских военных

Как страна-член Евросоюза Италия привлечена к тренировочной миссии ЕС EUMAM Ukraine, которая была создана еще осенью 2022 года. Итальянские инструкторы тренируют украинских военнослужащих в учебных центрах на территории Италии, Польши и Германии.

В рамках EUMAM Ukraine на территории 7 стран, в том числе и Италии, уже подготовлено не менее 170 штабов и подразделений различных уровней из числа вновь созданных бригад. Всего с осени 2022 года до конца 2024 года страны-участницы этой тренировочной миссии подготовили более 70 тысяч украинских военнослужащих.

Санкции против России и ее сторонников

Поскольку Италия является страной-членом Европейского Союза, она усиливала санкционное давление на Россию в рамках комплексных пакетов санкций ЕС.

С 24 февраля 2024 года до 24 февраля 2025 года ЕС объявил 3 комплексных пакета санкций против России и ее сторонников, которые были направлены на военную отрасль, энергетический сектор, а также физических и юридических лиц, ответственных за военные преступления, в частности за депортацию украинских детей.

Особенно эффективными стали 2-й и 3-й пакеты санкций ЕС за этот год, или же 15-й и 16-й пакеты санкций ЕС в целом. В рамках этих пакетов под санкции попали 126 судов теневого флота России, химический завод, российские оборонные и судоходные компании, гражданская российская авиакомпания.



А также военная часть, ответственная за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве, 13 региональных банков, которые способствуют работе российской финансовой и банковской систем, а также 53 торговых субъекта, которые усиливают ОПК России, в частности, в Китае, Индии, ОАЭ, Сингапуре и Узбекистане.

Невоенная безопасность и гражданская защита

В течение 2024 года Италия прилагала усилия для укрепления кибербезопасности Украины в рамках двух коллективных инициатив – IТ-коалиции и Таллиннского Механизма.

Страны-участницы IТ-коалиции, в частности Италия, за 2024 год аккумулировали более 482 миллионов евро на поддержку Украины и ВСУ в сфере связи, IТ и кибербезопасности. А Таллиннскому Механизму, в котором Италия является одной из 11 стран-участниц, удалось привлечь более 200 миллионов евро на усиление защиты украинской цифровой инфраструктуры от российской киберагрессии.

Разминирование украинских территорий

В феврале 2024 года Италия профинансировала закупку 2 машин механизированного разминирования для саперных подразделений ГСЧС, а в августе итальянская компания FAE Group локализовала производство машин разминирования PT-300 D:MINE на территории Украины, чтобы ускорить темпы поставок техники и очистки территорий от взрывоопасных предметов.

Как страна-участник Коалиции по разминированию Украины Италия присоединилась к долгосрочному плану развития потенциала Украины по разминированию, который предусматривает выделение 700 миллионов евро на закупку оборудования для разминирования в течение 2024 – 2034 годов.



Машина разминирования PT-300 D:MINE, май 2024 / фото дистрибьютор АВТЕК

Поддержка энергетической инфраструктуры

За год выполнения соглашения Италия индивидуально инвестировала не менее 213 миллионов евро в восстановление энергетической инфраструктуры Украины после российских обстрелов.

Кроме этого, Италия присоединилась к двум коллективным инициативам для укрепления энергетической безопасности Украины.

В феврале 2024 года Италия совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) запустила программу поддержки крупнейшей гидрогенерирующей компании Украины "Укргидроэнерго" на сумму 200 миллионов евро, инвестировав в этот проект 100 миллионов евро в виде субсидированного кредита. Эти средства направлены на закупку критического оборудования для двух гидроэлектростанций Украины.

Второй коллективной инициативой стал совместный проект Италии и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP) по выделению более 2 миллионов евро на усиление энергетической устойчивости украинских городов, в частности путем интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему Украины.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины

Италия сделала значительный вклад в развитие системы здравоохранения Украины. В частности, Италия совместно с 7 другими странами присоединилась к Международному медицинскому партнерству и провела обучение для более 130 украинских медиков. Кроме этого, осенью 2024 года Италия выделила 160 тысяч евро Национальному институту рака в Киеве, чтобы приобщиться к борьбе с онкологическими заболеваниями в Украине.

Двустороннее партнерство между Украиной и Италией значительно укрепило экономическую устойчивость Украины. С начала полномасштабного вторжения России до осени 2024 года Италия направила Украине более 320 миллионов евро прямой бюджетной поддержки для покрытия приоритетных расходов государственного бюджета, в частности в социальной и гуманитарной сферах.

Для поддержки устойчивого восстановления Италия и Украина в апреле 2024 года подписали соглашение о восстановлении Одессы, в частности о восстановлении пострадавшего от ракетного удара России Спасо-Преображенского собора. А осенью Италия, как страна-член ЕС, присоединилась к Совместной декларации о восстановлении Украины. В частности, Италия присоединится к восстановлению разрушенных во время войны учебных заведений Украины.

Привлечение России к ответственности

Как и другие страны, с которыми подписаны соглашения по безопасности, Италия способствовала привлечению России к ответственности в рамках двух ключевых коалиций – Коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и Международной коалиции за возвращение украинских детей.

В рамках Коалиции по созданию трибунала в начале февраля 2025 года страны-участницы заложили правовые основы для создания специального трибунала путем определения ключевых положений "Проекта устава Шумана" – основного юридического документа трибунала.

Кроме этого, в течение года председательства в G7 Италия активно участвовала в деятельности Международной коалиции за возвращение украинских детей, благодаря которой в 2024 году Украина вернула домой почти 600 депортированных Россией детей.