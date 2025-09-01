Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершает тур по странам восточной границы ЕС. На днях она побывала в стране, которая обеспечила для Украины треть европейского оружия с начала полномасштабного вторжения.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что эта страна Евросоюза имеет исключительно сильные традиции ВПК. Она – единственная, где крупнейший частный работодатель принадлежит к оборонной сфере, передает 24 Канал со ссылкой на BGNES.

Кто активно помогает Украине с оружием?

По словам президента Еврокомиссии, с начала войны треть европейского оружия, которые использует Украина, поступила из Болгарии. Именно здесь производятся большие объемы боеприпасов и взрывчатки, поддерживающих Украину в ее борьбе за свободу.

Болгария активно вносит вклад в безопасность и оборону как Украины, так и всей Европы.

Ваша промышленность – это источник национальной и европейской гордости, за что я вам благодарна,

– заявила Урсула фон дер Ляйен после двусторонней встречи с болгарским премьером Росеном Желязковым.

Что известно о последних поставках военной помощи Украине?

США одобрили продажу Украине оборудования для системы ПВО Patriot на сумму 179,1 миллиона долларов. Речь идет, в частности, о технической поддержке, программное обеспечение, модернизацию и обучение.

Бельгия обязалась предоставлять Украине миллиард евро ежегодно до 2029 года и передать несколько истребителей F-16. 26 августа глава бельгийского МИД заявил, что самолеты будут поставлены в ближайшие месяцы.

Норвегия и Германия совместно профинансируют закупку двух систем Patriot для Украины, включая ракеты.

Обратите внимание! США отказались бесплатно поставлять вооружение Украине. Теперь его для Киева будут закупать страны НАТО. Недавно Владимир Зеленский отметил, что стремится получать ежемесячно 1 миллиард долларов от партнеров для закупки американского оружия.